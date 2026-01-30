豐康禽流感蛋售台中7業者 也流入北市、苗栗

鐵捲門一開，熱炒店員工準備開始備料，台中豐原豐康牧場蛋雞爆發禽流感，台中市府公布流向，轄內有7家餐飲業者進貨，包含這家西屯區九號碼頭熱炒店。員工表示，購買雞蛋只是同仁私下進貨分食，並沒有對外使用。

台中市九號碼頭福科店員工說道，「跟同事他進了，我們只是跟他自己同仁幾個在吃而已，我們沒有對外、也沒有對客人，那個完全都沒有。」

豐原區葉家刈包也在名單中，業者則說，得知當下已經全面下架並向牧場退貨，趕緊另尋貨源。

台中市葉家刈包業者回應，「我們得知這個消息以後立馬全面下架，就把蛋都先收起來，然後我們去附近的全聯應急先買一些蛋，然後隔一天就先進其他人推薦牧場的蛋。」

禽流感爆發後，市府監控市場價格，目前雞蛋每台斤47元、雞肉每台斤36.5元左右，與往年相差不多，並無異常波動，後續還會密切觀察。

台中市長盧秀燕表示，「雞肉或者蛋因為有相關的問題波及到價格，現在還沒有，不過未來會不會有，我們會密切觀察跟注意。」

苗栗縣的上圓商行1月份截至27日為止，共向豐康牧場進貨4640台斤賣給附近散客，業者30日並未開門營業，但貼出退貨公告。

苗栗縣衛生局長楊文志說明，「購買這個蛋的客戶幾乎都是附近的住家，也就是他是一個傳統的蛋商，他也已經在店面貼了公告，告訴所有的消費者，如果還有蛋也可以進行退貨。」

苗栗縣衛生局強調，消費者可吃全熟的蛋，或至少60°C加熱超過10分鐘，就可以不用擔心。

