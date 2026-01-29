豐康蛋雞場「偷埋死雞」隱匿禽流感 中市府祭115萬元重罰

台中市 / 武廷融 綜合報導

台中豐原一處蛋雞場爆出禽流感，雞隻大量異常死亡，業者卻未依法通報，甚至將死亡雞隻偷偷掩埋、丟棄，被附近民眾發現並揭露。台中市長盧秀燕今(29)日下午召開記者會宣布，對業者豐康蛋雞場從重裁罰，總計金額高達115萬元。

台中市去年發生非洲豬瘟疫情，主因是業者隱匿豬隻異常死亡未通報，而近日又發生豐原一家「豐康蛋雞場」被爆出大量雞隻不明原因死亡，且附近民眾發現業者疑似將死亡雞隻偷偷掩埋，還繼續販售雞蛋給消費者。台中市農業局動保處獲報後前往採集病禽樣本送驗，確認是禽流感病毒陽性。

盧秀燕今日表示，該案場未主動通報病死雞情形，刻意隱匿疫情，情節重大，已明顯違反《動物傳染病防治條例》。依法可處5萬元至100萬元罰鍰，市府決定採取最重處分，裁罰100萬元。另外，業者未依規定合法處理病死雞屍體，亦違反《畜牧法》相關規定，市府同樣開出最高罰鍰15萬元。

