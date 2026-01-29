「豐康」跨縣埋死雞！623隻埋自家牧場 1150隻埋苗栗

台中市 / 綜合報導

台中豐原區的豐康牧場，被查出將驗出禽流感陽性的死雞，埋在牧場花園，市府認定業者隱匿疫情開罰100萬，事件爆發後，附近住戶再度踢爆，說親眼見到豐康牧場內兩名員工，用黑色垃圾袋和白色布袋，裝雞屍體上車運出去，更直指牧場把死雞運出別縣市。而苗栗後龍一處大排水溝，26日時確實發現，疑似來自台中、禽流感陽性的235隻死雞，市府追查約談業者，業者坦承有1773隻死雞，其中623隻埋在自家牧場，另外1150隻埋在苗栗，掩埋細節防檢署正在疫調中。

台中豐原區這間豐康牧場的蛋雞，被驗出禽流感陽性，一早警方拉起封鎖線，管制進出，消毒人員全副武裝，大陣仗進去，準備撲殺牧場內7000多隻蛋雞，撲殺後的死雞，被裝進黃色麻布袋，防疫人員接力扛出來，依規定送到化製場所處理。

豐康牧場被發現染上禽流感，一開始是附近住戶爆料，業者涉嫌將死雞埋在牧場花園，附近住戶又再次踢爆，說他親眼見到，豐康牧場內兩名員工，用黑色垃圾袋和白色布袋，裝雞屍體上車運出去，還說看到有小貨車開進牧場，隨即牧場蛋車也跟著出去，爆料住戶更直指，牧場把死雞運出別縣市，危害當地居民，而26日時苗栗後龍鎮這處大排水溝，就被發現有人丟棄235隻死雞，採樣檢驗，確認死雞染上禽流感，苗栗縣府懷疑，這些死雞是來自台中的養雞場。

苗栗縣動防所所長鄭宛芯說：「沒辦法說直接是台中，但是我們不排除。」 而台中市府追查 ， 約談業者 ， 業者向市府表示 ， 死雞有1773隻 ， 其中623隻埋在自家牧場 ， 另外1150隻埋在苗栗 ， 掩埋細節會和防檢署進行疫調 ， 市府也針對豐康牧場沒有主動通報 ， 最高開罰100萬元 ， 後續撲殺的雞隻和銷毀的物品都不給補償。

