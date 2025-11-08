豐收「好彩頭」 關西鎮上林社區蘿蔔美食節熱鬧辦理
新竹縣關西鎮上林社區發展協會8日於上林社區內的國道三號高速公路下方空地及農田，盛大舉辦「114年蘿蔔美食節與產業推廣活動」，不僅促進在地農特產品行銷與社區文化交流，也讓大小朋友一同品嚐在地的蘿蔔美食、體驗削蘿蔔皮、刨蘿蔔絲等農村樂趣，討個豐收的「好彩頭」。
上林社區自102年起持續辦理蘿蔔美食推廣及產業行銷活動，至今已成為社區活化蘿蔔產業的指標，社區不僅推廣在地農作及美食文化，更成功研發出本地蘿蔔加工產品—牛奶蘿蔔，口味特殊，深受遊客喜愛。
蘿蔔美食節活動規劃豐富多元，除邀請達人教導來賓以客家傳統古法製作蘿蔔乾為內餡的菜包，並舉行趣味的削蘿蔔皮、刨蘿蔔絲秤重比賽等競賽活動；農夫市集也邀集在地小農，展售社區特色產品，包含牛奶蘿蔔、蘿蔔糕、蘿蔔乾等。中午則準備豐盛的蘿蔔美食客家風味餐，讓遊客品嚐客家菜頭粄煮湯、蘿蔔湯、蘿蔔炆豬肉、炒米粉等道地客家美食。
農業處表示，上林社區自104年成為新竹縣農村再生社區以來，透過計畫開發蘿蔔相關產品，並於105年開始舉辦蘿蔔節，至今已有十年，不僅成功凝聚了在地居民的向心力，更將地方特色產業與客家文化緊密結合，展現了農村再生成效。
更多新聞推薦
其他人也在看
毒駕男開車衝撞高雄警！員警遭撞傷開6槍 嫌犯逃逸
毒駕男開車衝撞高雄警！員警遭撞傷開6槍 嫌犯逃逸EBC東森新聞 ・ 1 天前
國3「這路段」又出事！連2日翻車、火燒車 在地驚：掛車頭雙屍抓交替？
國道3號竹崎路段不平靜！7日一輛小貨車追撞大貨車，導致雙屍噴出掛車頭，相隔不到24小時，又有一輛大貨車，在同一路段北向車道不明原因翻車，今（9)日下午近5時許又發生火燒事故，幸無人傷；據悉，翻車大貨車駕駛黃男表示，當時方向盤突然鎖死，讓抓交替傳聞不脛而走，然而「雙屍車禍」後發生的2事故，駕駛皆平安躲劫，接下來行經此路段的用路人，恐怕得多一分小心。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
國3北上291k車禍！水泥車側翻 混凝土溢出占車道
國道三號北上291k嘉義竹崎路段今（8日）上午11時左右傳出車禍，一輛水泥車不明原因翻覆，側倒在槽化線上，導致車內的混凝土往右側流出，占用出口匝道，警方獲報後抵達現場進行事故排除，目前車輛已經撤離，並且正在清洗地板。中天新聞網 ・ 1 天前
疑毒駕男拒檢衝撞 警開6槍仍落跑 台南逮到人
疑毒駕男拒檢衝撞 警開6槍仍落跑 台南逮到人EBC東森新聞 ・ 14 小時前
持鐵鎚揮舞！男疑作勢攻擊「民眾嚇壞」 本人否認：要趕狗
高雄一名80歲男子揮舞鐵鎚嚇壞路人！男子聲稱是為了趕狗及要求車輛減速，警方9日到場告誡並依社維法裁處。警方呼籲家屬多加注意。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
拒檢暴衝！高雄男開車撞警車逃逸 警連開6槍仍狂飆 8小時後台南落網藏K他命
高雄市新興區今天凌晨驚傳拒檢衝撞警車事件，黃姓男子駕駛轎車，面對員警盤查時，竟暴衝逃逸，警方情急之下，朝車輪連開6槍仍未能制止他突圍，揚長而去，衝撞過程造成1名員警手臂擦挫傷；警方展開跨縣市追緝行動，歷經8小時，終於在台南永康區將黃嫌（35歲），並在其住處查獲K他命。鏡報 ・ 20 小時前
毒駕無照又掛AB車牌拒檢 警僵持42分鐘破窗逮人
吳姓男子駕駛mini copper行經板橋雙十路、松柏街口，被巡邏員警發現違停，警方上前關切，但吳男只願將窗戶打開兩指幅，留下「一線天」與警交談，消極不配合，警方查出吳男無照、且懸掛它車AB車牌，警方與他僵持42分鐘，當街強制破窗，將吳嫌拖出車外，車內查扣俗稱喪屍毒品的依託咪酯菸彈、吸食器，全案依毒自由時報 ・ 21 小時前
假日出遊注意！國3「劇烈相撞」嚴重損毀 甩飛車道兩端
最新消息，根據警廣路況資訊跟國道1968，今（9日）上午7點24分左右，在國道3號北向50.8公里，三鶯交流道發生至少2車劇烈相撞的嚴重車禍，只見監視器拍到2輛事故車因為強大撞擊力，分別甩到車道的最內側跟最外側，導致後方車輛得驚險閃過事故車跟散落的零件，險象環生，目前確切的傷亡狀況暫時不明，國道警方、救護人員和高公局、消防隊等相關單位都已趕抵現場，全力排除狀況中，車禍發生確切原因仍有待國道警方調查釐清，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。中天新聞網 ・ 1 天前
國道同路段連3天車禍！他遺體掛車頭慘死 今又火燒車
國道同路段連3天車禍！他遺體掛車頭慘死 今又火燒車EBC東森新聞 ・ 14 小時前
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 23 小時前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 1 天前
田中馬拉松「88888」選手心臟突驟停！他竟是不鏽鋼上市公司老闆
彰化縣9日上午田中馬拉松賽事中，一名62歲的張姓選手在比賽回程時突然昏倒，失去呼吸和心跳。幸運的是，周圍的民眾和消防隊員迅速展開救援，進行心肺復甦術（CPR），最終成功將他從鬼門關拉回來。據了解，張男是不鏽鋼加工上市公司老闆，平日熱心公益，已連續三年捐款百萬元支持田中馬拉松。此次參賽號碼為88888，數字巧合與台灣諧音「發」一樣，順利化險為夷，也讓地方人士直呼「做好事有好報！」中天新聞網 ・ 15 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/婦誤信詐團花3千萬買「翡翠金剛杵」 丈夫氣到中風
新竹一名75歲婦人因誤信「購買藝術品可抵稅」的說法，落入詐騙集團陷阱，花費3132萬元購入131支「翡翠金剛杵」，後來才發現全是每支僅值約300元的劣質石材。事件不僅導致婦人耗盡積蓄，甚至連丈夫都因過度氣憤而中風送醫。主嫌齊國鈞最終被法院判處有期徒刑4年5月，並沒收不法所得2912萬元。中天新聞網 ・ 1 天前
6連霸里長楷模淪詐騙慣犯 里民2000萬房遭930萬賤賣
前新北市三重區五順里長洪嘉仁，過去曾連霸6屆里長還獲得新北市特優里長楷模殊榮，不料他卻淪為詐騙慣犯，今年5月才被指控盜用里民印章偽造本票，等里民死後聲請強制執行，害家屬差點流離失所，不料他6日又因2022年里長任內，詐騙個資賤賣里民房產，被新北市警方依《貪污治罪條例》移送地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 1 天前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 1 天前
高雄「大姐頭」劉美枝辭世享壽87歲！ 兒豪捐百萬善款完成母遺願
高雄地方知名的「大姐頭」劉美枝於上月底辭世，享壽87歲。她以豪爽的個性和長期的公益活動而受到社會各界的尊敬，然而如今傳出噩耗，也讓當地居民相當震驚，而她的兒子苓雅區民主里長陳文程也曝光，母親生前最後遺願。中天新聞網 ・ 16 小時前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 1 天前