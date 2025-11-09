南部中心／綜合報導

為期兩天的2025豐潮原住民族聯合豐年節，9日晚間壓軸的豐潮之夜，特別請來排灣族創作歌手＂舞炯恩＂、山的孩子樂團、山產樂團，以及金曲歌后阿爆攜手那屋瓦少女隊等人，在台上輪番帶來精彩組曲，台下觀眾站起來，跟著音樂熱情搖擺，嗨翻衛武營的夜晚。





豐潮原住民族聯合豐年節壓軸 金曲歌后阿爆輪番上陣

排灣族創作歌手舞炯恩，以一襲紅色勁裝登場，帶著大批舞群，演唱一連串動感歌曲。（圖／民視新聞）





2025豐潮原住民族聯合豐年節，進入第二天，金曲歌后阿爆攜手那屋瓦少女隊，在壓軸的豐潮之夜，帶來系列組曲，嗨翻現場。排灣族創作歌手舞炯恩，以一襲紅色勁裝登場，帶著大批舞群，演唱一連串動感歌曲，台下觀眾也站起來，跟著音樂熱情搖擺。

為期兩天的豐潮原住民族聯合豐年節，現場湧入10萬人次，高雄原民會主委阿布斯邀約大家明年見。（圖／民視新聞）





來自南台灣的山的孩子樂團，帶來原住民天后張惠妹的歌曲，為活動推向另一波高潮。所有成員來自屏東大武山的山產樂團，也帶來創作專輯裡的歌曲，用搖滾點燃豐年節的夜晚。高雄原民會主委阿布斯表示，謝謝所有的嘉賓們來支持我們的活動，有最多元的族群、還有邀請到最棒的樂團，也有邀請到我們最棒的歌手，最棒的主持人最棒的藝人，希望在場所有的好朋友，利用這兩天都有好好認識我們原住民文化，更愛我們的原住民。

為期兩天的豐潮原住民族聯合豐年節，請來多組實力派唱將，嗨翻衛武營，活動也在眾人的感動與尖叫聲中，畫下完美句點。





