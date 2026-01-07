豐濱石梯坪即時影像疑拍到F-16戰機墜海！ 失聯飛官剛度蜜月回台兩天

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機6日晚間在進行例行訓練時，飛行員辛柏毅上尉在花蓮外海發生墜機意外，他第一時間緊急彈射逃生，晚間國防部、海巡、空勤展開海空救援行動，目前搜救工作仍在進行當中。

F-16夜間失事！ 前飛官推斷「機械故障造成」

6日晚間又傳出空軍意外，一架隸屬花蓮基地的F-16單座戰機意外墜海，飛行員跳傘逃生，空軍應變中心立刻出動進行搜救任務，出動UH-60M黑鷹直升機展開行動，軍卡也隨即進駐基地，做好一切準備，只因意外真的太突然，事發當下，東管處豐濱石梯坪的即時影像也疑似拍到戰機墜海的畫面。

國軍6日晚間展開海空搜救，並在海上發射「熱焰彈」，找尋墜海飛行員的位置，前飛官表示，由於失事意外發生在夜間，可能是機械故障造成，前空軍副司令張延廷認為機械的因素可能性會比較高，要說有沒有可能鳥擊，但因為已經晚上夜航，鳥大概也都已經歸巢，鳥擊的機率不會很高。

飛官跳傘落於8.5浬外海！氣溫驟降搜救艱難 辛柏毅飛行總時數611H

發生意外的戰機是F-16AM單座戰機，軍方初步調查，飛行員辛柏毅上尉在晚間6點17分起飛，7點29分在返場過程中疑似出現MMC故障，造成空間迷向而跳傘，降落在「靜浦東方8.5浬」海上，由於近期氣溫驟降，也讓搜救任務更加艱難。

辛柏毅上尉返場時發生意外。圖／台視新聞

張延廷指出，飛官跳傘後遭遇的情況會比較嚴峻一點，因為海水的溫度很低，這兩天是最冷時候，大概只有10幾度，一失溫人就會昏迷、凍昏，所以要在第一時間趕快搜救。

發生意外的上尉飛行官辛柏毅畢業於空軍官校108年班，已經結婚，但沒有子女，飛行總時數611小時，機種總時數371小時。據了解，他在執行任務的前幾天，才剛剛與同服役於軍中的妻子遠赴北歐芬蘭度蜜月，才剛返台兩天，卻在外海失聯。

辛柏毅剛度完蜜月回台。圖／台視新聞

總統賴清德第一時間也掌握最新狀況，指示國防部以確保「人員平安」為最高目標，要「盡全力爭取」將飛官平安帶回來。

賴清德下令盡全力爭取將飛官平安帶回。圖／台視新聞

台北／桑輔成、楊岳達 責任編輯／張碧珊

