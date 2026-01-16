豐濱製造山海知道！全國首創鄉鎮級「六大證明標章」

花蓮縣豐濱鄉公所由鄉長邱福順欽親自為「豐濱鄉公所六大證明標章發佈」代言。(記者林中行攝)

記者林中行／花蓮報導

太平洋的風，吹拂出豐饒的物產，位於海岸山脈，孕育出獨特風味物產的花蓮縣豐濱鄉公所十六日假煙波大飯店花蓮館舉行「豐濱鄉公所六大證明標章發佈」記者會。

豐濱鄉長邱福順表示，豐濱鄉物產豐富，包括豐濱米、豐濱水牛、豐濱黑豆、豐濱印加果、豐濱白蝦、豐濱遊程等六項通過經濟部智慧財產局註冊的證明標章，他並宣告「豐濱製造」品牌時代正式來臨。

豐濱鄉公所表示，將打破傳統鄉鎮僅推廣單一農產的模式，經過長時間的盤點與嚴格審核，成功建立一套完整的區域品牌認證系統。

廣告 廣告

鄉公所指出，此次發布的六大標章，設計主色調採用象徵黑潮滋養的「太平洋藍」與象徵土地豐收的「稻穗金」，展現豐濱鄉「山海交融」的地理優勢。

邱福順表示，「豐濱製造，山海知道」不僅是一句口號，更是我們對消費者的承諾。透過官方認證的標章，我們為在地優質農產與遊程掛保證，建立「產地溯源」的信任感。

邱福順強調，透過「豐濱鄉公所六大標章發佈」未來消費者只要看到這個標章，就知道這是來自太平洋左岸、最純淨、最道地的豐濱滋味，讓「豐濱製造」成為花蓮最具競爭力的區域品牌，帶動部落經濟與觀光發展，讓世界看見豐濱。