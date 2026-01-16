豐濱鄉公所發布六大證明標章 建立「豐濱製造」區域品牌制度

▲豐濱六大證明標章發布展開產業新局。

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】花蓮縣豐濱鄉公所於今（16）日於煙波大飯店花蓮館辦理「豐濱鄉公所六大證明標章發佈記者會」，正式對外公布「豐濱米、豐濱水牛、豐濱黑豆、豐濱印加果、豐濱白蝦、豐濱遊程」等六項通過經濟部智慧財產局註冊之證明標章，揭開「豐濱製造」區域品牌制度推動的新里程碑。

本次六大證明標章之建立，係經豐濱鄉公所與工業技術研究院輔導，長時間盤點在地農業、漁業及觀光產業發展脈絡，並透過制度化審核與標準訂定，首度以鄉鎮層級整合多元產業，建立具一致性與辨識度之標章系統。該制度不僅突破過往以單一農產推廣為主的模式，更透過標章機制，將生產環境、製程條件與產地特色納入整體識別架構，作為在地產品與遊程品質把關的重要依據。標章設計以象徵黑潮滋養的太平洋藍及代表土地豐收的稻穗金為主色，結合山海意象，呈現豐濱鄉依循自然節奏發展產業的地域特色與生活風土。

▲咖啡贈苗象徵下一個產業啟航。

豐濱鄉長邱福順表示，六大證明標章並非短期成果，而是自108年起，透過中央資源挹注與長期研發逐步累積而成。公所角色在於建立制度、進行研發與提供輔導，並期盼透過證明標章與合作意向簽署，逐步將產業技術與經營模式回歸民間，讓每一項產業都能由對應的產銷班或在地業者承接經營，真正落實地方產業永續發展。

原民會副主任委員陳義信表示，「豐濱製造」不僅展現在地產業特色，更體現原住民族面對環境挑戰所展現的韌性與行動力。原民會自112年至114年間，已持續投入資源支持豐濱鄉推動產業研發與品牌建構，透過分階段挹注經費，協助地方深化產業基礎；未來也將持續作為後盾，支持地方政府與族人共同推動原住民族產業、文化及經濟發展，讓在地成果持續累積、穩健前行。

▲簽署合作意向書輔導帶領豐濱農友發展。

記者會中，安排標章啟動儀式，由邱福順鄉長與六大產業代表共同完成標章拼貼，象徵各項產業正式納入「豐濱製造」品牌體系；並與在地產銷班及業者簽署合作意向書，展現公私協力、共同推動地方產業發展的決心。此外，活動亦安排贈苗儀式，由鄉長親手將咖啡苗贈予在地農友，象徵豐濱鄉持續培育新興產業、布局未來發展方向，讓豐濱優質物產與生活風土被更多人看見。

與會貴賓包括原住民族委員會副主任委員陳義信、農業部農村發展及水土保持署花蓮分署長鐘啟榮、行政院農業委員會農糧署東區分署科長陳冠瑋、農業部林業及自然保育署花蓮分署秘書余蘭君、農業部農田水利署花蓮管理處專門委員黎碧宏、花蓮縣政府原住民行政處副處長徐采瑤、花蓮縣政府中區服務中心副主任莊秀妹、花蓮縣議會議員笛布斯·顗賚、議員周駿宥、議員蔡依靜、秘書劉宋彬、議員李正文助理張小明、議員林正福助理陳忠祥、豐濱鄉民代表會主席司玉花、代表吳耀福、代表李威寰、工業技術研究院經理黃盈賓、鄉鎮諮詢委員林進福、翁基峯、黃榮輝、洪清一、馬中原，以及各村村長與各部落事務組長等人到場，共同見證豐濱鄉六大證明標章正式發布。（照片花蓮縣原民扶助協會提供）