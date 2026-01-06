「豐生茶館」暫停營業！官方正式公告曝光

豐生茶館在粉專證實店休。（圖／翻攝自豐生茶館Fengshen Chalon臉書粉專）





萬客什鍋旗下新品牌「豐生茶館」首間店就位在台中市北屯區，去年底開始試營運，結果有網友想訂位才發現Google顯示暫停營業，官方正式公告內容也曝光。

豐生茶館去年12/24盛大開幕

「豐生茶館」於2025年12月24日進駐台中市北屯區，從茶點小食到私房套餐都有販售，提供內用及外帶，營業時間從上午9時30分至凌晨1時，官方強調是「可以放鬆聊天、慢慢喝茶的地方」，還有人譽為「春水堂新對手」，吸引不少顧客前往用餐。有網友準備要訂位前往用餐，卻發現店家宣布暫停營業，Google頁面也顯示暫停營業。

官方公告內容曝光

事實上，店家早在去年12月29日就發出公告，「豐生茶館試營運將告一段落，我們將於2026.01.01起店休進行內部調整優化，後續正式營業時間將公告於粉絲專頁，敬請留意我們的最新消息。」粉專也提到，衷心感謝每位支持的貴賓，感謝試營運期間的熱烈支持與真誠回饋，「為提升用餐感受，我們將店休進行調整改善，希望再與大家見面時，能更周到的迎接每一位到訪的貴賓，因此選擇先停下腳步，好好整理再出發。也請給我們一些時間，期待很快與您再相見，深深一鞠躬，豐生茶館敬上。」

至於已經訂位的顧客，豐生茶館則表示將另行以電話通知取消，後續將優先預約開幕用餐訂位，也對造成顧客不便致歉，至於正式營運時間會再另行公告。

官方宣布店休。（圖／翻攝自豐生茶館Fengshen Chalon臉書粉專）

