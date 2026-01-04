「豐生茶館」開8天就歇業！店家證實：改善後重新營運

豐生茶館在粉專證實店休。（圖／翻攝自豐生茶館Fengshen Chalon臉書粉專）





萬客什鍋旗下新品牌「豐生茶館」首間店就位在台中市北屯區，去年底開始試營運，不過短暫營業8天後官方粉專突然宣布試營運告一段落，1月1日起店休。

豐生茶館去年12/24盛大開幕

「豐生茶館」於2025年12月24日進駐台中市北屯區，從茶點小食到私房套餐都有販售，提供內用及外帶，營業時間從上午9時30分至凌晨1時，官方強調是「可以放鬆聊天、慢慢喝茶的地方」，還有人譽為「春水堂新對手」，吸引不少顧客前往用餐。

廣告 廣告

「豐生茶館」於2025年12月24日進駐台中市北屯區。（圖／翻攝自豐生茶館Fengshen Chalon臉書粉專）

店家證實試營運告一段落

不過官方粉專12月29日卻PO出公告，「豐生茶館試營運將告一段落，我們將於2026.01.01起店休進行內部調整優化，後續正式營業時間將公告於粉絲專頁，敬請留意我們的最新消息。」粉專也提到，衷心感謝每位支持的貴賓，感謝試營運期間的熱烈支持與真誠回饋，「為提升用餐感受，我們將店休進行調整改善，希望再與大家見面時，能更周到的迎接每一位到訪的貴賓，因此選擇先停下腳步，好好整理再出發。也請給我們一些時間，期待很快與您再相見，深深一鞠躬，豐生茶館敬上。」

官方宣布店休。（圖／翻攝自豐生茶館Fengshen Chalon臉書粉專）

至於已經訂位的顧客，豐生茶館則表示將另行以電話通知取消，後續將優先預約開幕用餐訂位，也對造成顧客不便致歉。消息一出，許多網友紛紛留言表示，「送餐速度真的會等到打烊的感覺…希望調整後…不會再次失望」「價格太貴還收服務費，台中還有更好其它選擇。」

根據《三立新聞網》報導，業者表示試營運期間收到顧客反應，因此即時調整提升顧客用餐體驗，也強調會改善之後再正式營運，後續重新營業時間會公布在臉書粉專上。

更多東森新聞報導

快檢查發票！7、8月期6張大獎未領 倒數2天充公

女Coser不畏寒冷 扮《妮姬》布蘭兒上武嶺

新年要發了！4生肖1月財運事業雙豐收 再迎貴人

