豐田去年全球銷逾1132萬輛車創新高 連續第6年坐穩世界王座

日本汽車大廠豐田29日公布去年銷售數據，在川普關稅震撼全球的情況下，集團去年在全球銷量超過1132萬輛，創下歷史新高。豐田年銷售數量也超過德國福斯汽車，連續第六年坐穩全球銷售冠軍。

日本放送協會（NHK）報導，包括旗下大發工業（ダイハツ工業）和日野汽車等子公司在內，豐田集團去年在全球共賣出1132萬2575輛車，比前一年增加4.6%，並連續6年高居全球汽車銷售之王。

其中，豐田在日本的銷量為150萬多輛，比前一年成長4.1%。在美國，儘管川普政府新徵關稅，但由於混合動力車的銷售強勁，銷量仍略高於251萬輛，比前一年成長8%。

甚至豐田在中國的銷量也微增0.2%，去年賣出178萬輛。

此外，豐田去年在日本國內的生產量為327萬5628輛，比前一年增加4.7%，維持年產300萬輛的水準。豐田表示，這對於保障國內就業和技術能力至關重要。

