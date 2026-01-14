豐田國中推閱讀 KO知識王競賽引發學生閱讀樂趣

洪文政校長分享豐田國中推動閱讀的故事。

豐田國中閱讀活動。(洪文政校長提供)

KO知識王競賽(洪文政校長提供)

國立中央大學與教育部攜手推動明日閱讀運動，目前全國超過2,100所中小學參與，其中，臺東縣豐田國中加入明日閱讀行列，由校長與老師帶頭一起全校閱讀，並舉辦類似綜藝節目的KO知識王競賽，讓學生透過遊戲化的方式體驗閱讀樂趣，學生不僅因此愛看書，也讓過去乏人問津的圖書館，成為熱門基地。

臺東縣豐田國中校長洪文政指出，豐田國中位於臺東縣非山非市的地區，學生家庭大多功能不彰，沒有讀書氛圍，不帶書包上學更是常態，學習成就低落，會考完老師常常要寫減少國中會考學生成績中屬於C等，如何幫助他們提升的減C作業，不過，學校老師從未放棄，當時的教務主任決心要推動閱讀，認為：「讀書讀不贏別人沒關係，但不能不讀書」，反正會考都減Ｃ，多讀課外書也沒關係，因此她寫計畫申請經費整修被人遺忘許久、乏人問津的圖書館，讓圖書館變得溫馨又舒適，但學生還是不來，她在一次的研習中，閱讀了中央大學陳德懷教授撰寫的《明日閱讀》一書，開始照著書中的做法，請全校師生每天在早自習閱讀20分鐘，最初遭到反對，但她仍堅持，並加入中央大學明日閱讀的行列，至今邁入第5年。

廣告 廣告

洪文政校長說，明日閱讀強調「身教持續安靜的閱讀」，因此，除了升旗典禮當天外，全校至少有3天的早上，從校長、老師到學生，甚至連體育班的學生，都一起閱讀。

不僅如此，學校也舉辦各種閱讀活動，最受學生歡迎的是像綜藝節目線上搶答的KO知識王，由各科老師從每學期的推薦書籍中出題，學生組隊報名參加，過關斬將，洪文政說，這項競賽已經舉辦至少四年，是學校每年的重要活動，學生無論學習成績好壞，都可透過活動，與同學組隊參與，更有機會站上頒獎臺，建立自信。

豐田國中推動閱讀後，不僅慢慢建立閱讀風氣，學生也開始參與小小說書人等比賽，並獲得佳績，此外，近三年學校的書籍借閱率提升6.4%，114年會考作文四、五級分的學生比例比112年提升27%，114年五月七年級的國文科未通過率從35%降到18.42%，八年級也從39.29%降到26.19%，都是閱讀帶來的轉變。