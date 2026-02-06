豐田執行長執掌3年下台 財務長近健太接棒應對與中國競爭

豐田宣布高層人事異動，將改由財務長近健太接任執行長。圖為豐田的電動概念車。（美聯社）



日本豐田汽車6日宣布高層重大人事異動，執掌豐田只有3年的執行長佐藤恆治即將卸任，改由財務長近健太接棒，佐藤則轉任副董事長兼首席產業官。這項突如其來的換將，正值豐田因為收購旗下子公司「豐田自動織機」而引發少數股東質疑公司治理、交易透明度不足之際。不過同時，豐田也將全年獲利預測上調近12%。

路透社報導，日本豐田汽車（Toyota）6日宣布，執掌這家全球最大汽車製造商只有3年的佐藤恆治將於4月1日卸任，改由財務長近健太升任執行長。在這次人事改組中，佐藤將轉任副會長兼首席產業官。在此之前，豐田因為計畫收購旗下堆高機子公司「豐田自動織機」（Toyota Industries），而面臨越來越多外界審視。少數股東批評這筆交易缺乏透明度，且收購價格被嚴重低估。

廣告 廣告

市場並未廣泛預期這項高層異動。豐田是在公布第3季財報時同步宣布這項消息，還將全年獲利預測上調近12%，受惠於日圓走貶和成本削減措施。

豐田在非汽車業務須做更多決策

根據新職務安排，近健太將專注於公司內部經營管理，佐藤則聚焦整體產業布局。此舉旨在加速豐田的決策流程，因為中國競爭對手正以驚人的速度顛覆汽車產業格局。

麥格理（Macquarie）移動出行研究主管James Hong表示，雖然產品始終是豐田的首要重點，但這次調整可能反映公司已意識到，豐田在非汽車業務方面須要做出更多決策。他說：「我認為近健太在處理公司財務問題方面的經驗，比主要來自產品開發背景的佐藤更豐富。」他還指出，近健太被視為這次收購案背後的「操盤手」。

豐田曾在純電動車產業布局落後

近健太在記者會上表示，1月中旬首次被徵詢是否願意接任執行長時，自己感到相當意外。目前，近健太同時負責豐田旗下移動技術子公司「Woven by Toyota」的財務業務。這樣的背景，可能有助於豐田在軟體能力上縮小與中國競爭對手之間的差距。

佐藤於2023年4月從豐田創辦人孫子豐田章男手中接下執行長一職。當時，豐田因為在純電動車的產業布局落後而承受巨大壓力。

不過，豐田逆勢押注油電混合動力車的策略被證明具前瞻性，並支撐公司多年創下銷售新高，包括去年再次蟬聯全球銷量冠軍。

在佐藤任內，豐田股價上漲111%，幾乎是同期日經指數（Nikkei）翻倍的優異表現。不過，豐田在此期間也在東南亞等市場，將部分市占率拱手讓給比亞迪（BYD）等更靈活的中國競爭者。另外，公司治理問題也持續受到批評，最近1次就是圍繞豐田自動織機收購案的爭議。

更多上報報導

美首例裁定「Uber須為司機性侵負責」 判賠2.7億成3千起類似案件指標

泰國大選8日登場 一文看懂進步、民粹、保守3派混戰誰能出線

「台灣之盾」恐難抵解放軍聯合攻擊 專家：只模仿鐵穹遠遠不夠