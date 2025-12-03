豐田好市多都在列！9日企2美企告美國政府 要討回川普關稅

川普對全球課徵關稅示意圖。路透社



美國總統川普對世界多國發動加徵關稅震撼全球經濟，至少9家日本2家美國企業已對美國政府提告，要討回美國加徵的關稅。

綜合日經亞洲及日本放送協會（NHK）3日報導，原告在紐約的美國聯邦國際貿易法庭（Court of International Trade）提起訴訟，提告的日本企業包括豐田通商（豐田集團子公司）、住友化學、理光等。美國方面的原告則包括知名零售業好市多（Costco Wholesale）。

原告主張川普關稅違法，若對等關稅和其他措施被美國聯邦最高法院認定為非法，則美國政府應全額退還他們已繳納的關稅。

最高法院上月初針對川普動用緊急權力課徵對等關稅的合法性進行言詞辯論，爭點在於川普能否援引1977年制定的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），在未經國會同意的情況下加徵對等關稅與芬太尼關稅。

美國《華爾街日報》先前報導，大法官已同意加速審理關稅案，有可能在今年底前宣布判決。

美國下級法院先前的一審與二審已認定，芬太尼額外關稅超出總統權限。

日企與美企提告的重點在於，即使最高法院判決對待關稅和其他類似做法是違法的，但對於已繳納的關稅如何處理仍有許多不透明之處，提起訴訟的目的是使公司能夠獲得退款。

