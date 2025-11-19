豐田宣布70年最大投資 在美國豪砸3,200億、押寶混動車型

記者鍾釗榛／綜合報導

豐田大筆投注在美國混動車市場。（圖／翻攝TOYOTA）

豐田正式公布，未來五年將在美國再砸 100 億美元（約台幣3,226億元），這也讓品牌在美國70年以來的累積投資突破600億美元（約新台幣1.9兆）。第一批投入金額為9.12億美元，而投資方向很明確，就是混合動力車大軍全面升級。

豐田未來五年將在美國再砸 100 億美元投資。（圖／翻攝TOYOTA）

五州工廠同步升級

此次新增投資主要分配給五家美國製造工廠，將用來提升混合動力引擎、變速驅動橋、相關零件，甚至卡羅拉混動車型的本地生產。豐田表示，隨著美國EV稅務補貼縮水，消費者購買電動車的意願降低，因此「混動車順勢彌補需求空缺」，工廠也必須加快腳步。

西維吉尼亞州拿到最大一筆

在五個州中，獲得最大投資的是西維吉尼亞州工廠，一口氣拿到4.53億美元，用來提升四缸混動引擎與第六代混動驅動橋的產能，工程將在2027年啟動。肯塔基州工廠則拿到2.044億美元，預計新增82個職缺。

Corolla混動確定美國製

密西西比州工廠也獲1.25 億美元，正式準備在美國本地生產Corolla Hybrid，預計能提高供應效率。至於田納西州與密蘇里州，雖然投資額較小，但也會新增更多產線，專門支援混動引擎及零件需求。

押注混動而非純電

與其他品牌急著全面電動化不同，豐田從未動搖「混動先行」的路線。隨著EV市場明顯冷卻，這次的巨額投資幾乎可視為豐田對市場趨勢直接回應，也代表混合動力仍將是未來幾年美國市場的主流選擇。

