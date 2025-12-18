豐田幕後支持！和泰車斥資百億 揮軍日本投資經銷日野商用車

和泰車今（18）日傍晚宣布將分兩階段投資新台幣百億元進軍日本商用車事業。

和泰車昨（18）晚宣布今（18）日股票暫停交易，引發市場一陣討論。傍晚答案揭曉，和泰車拋出一個市場意料之外的重大決議，經董事會決議將分兩階段投入新台幣約100億元進軍日本商用車事業，其中約54.8億元用來取得日野自動車株式會社及其子公司之80%股權，預計於2026年4月1日進行交割，並預計投入45.2億元購置不動產，正式揮軍日本大展身手，而和泰車之所以選擇此時跨足日本，背後是自於豐田（TOYOTA）的認可與信賴。

迎接新年前，和泰車先釋出全新佈局，總計將投注100億元啟動海外布局，進軍日本商用車事業，大部分資金為自有資金。和泰車強調，進入日本市場會以穩定現有團隊為目標，規劃在當地成立管理公司「和泰Japan株式會社」來操盤相關業務。

據和泰車規劃，此次揮軍日本佈局將分2階段，首先是投注54.8億元向日野自動車株式會社及其子公司，取得南關東日野自動車株式會社、北海道日野自動車株式會社、東北海道日野自動車株式會社、宮城日野自動車株式會社及福島日野自動車株式會社等五家公司之80%股權，待主管機關許可後，規劃於2026年4月1日進行交割。

第1階段則是預計約45.2億元額度內，取得南關東日野自動車株式會社部分營業據點的不動產。

為強化商用車事業的全球競争力，豐田汽車、戴姆姆勒卡車、日野汽車、三菱FUSO於2025年6月簽署4社合作經營整合協議，由豐田汽車與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱Fuso兩家公司。

立於4社合作的基礎上，為了能提供顧客更優質的新車販賣與售後服務，日野汽車將調整旗下經銷商的營運模式，將旗下5家日本商用車經銷商，將移轉予和泰汽車接手經營。

和泰車指出，本次交易的5家標的公司，合計擁有53個販賣據點，整體員工人數超過3,000人，合計年度販賣台數約1.2萬輛，估日野汽車在日本國內販賣比重超過三成，是日本極具規模的商用車銷售與服務網絡。

透過此次交易，和泰車將首次延伸營運版圖至日本市場，並進一步強化與日野母廠長期穩健的合作關係。

