豐田攻金字塔頂端！皇室專用Century 將戰賓利豪車

汽車市場競爭越來越激烈，受到關稅戰影響，日本豐田汽車調整布局，決定進軍金字塔頂端的超級豪車市場。過去專為皇室打造的Century車系，升格為豐田旗下的第五個品牌，潛在對手，就是勞斯萊斯和賓利等名車。

日本豐田汽車會長豐田章男，日前親自宣布Century將從單一車系升格為獨立品牌。（圖／達志影像歐新社)

豐田汽車正式將Century車款轉型為全新豪華品牌，矢志與勞斯萊斯、賓利等頂級車廠競爭，展現日本工藝精神與文化驕傲。這款搭載鳳凰圖騰的奢華車型售價超過台幣500萬元，被定位為豐田旗下第五個品牌。同時，汽車業巨頭斯特蘭蒂斯則因價格策略失誤導致美國市場份額大幅流失，計劃投入130億美元振興美國本土製造，並面臨高成本、關稅壓力與中國電動車競爭等多重挑戰。

豐田汽車於10月29日舉行發表會，正式宣布將過去專為日本皇室打造的Century汽車從車款升級為獨立品牌。這款紅色車身搭配奢華鳳凰圖騰的頂級車款，將成為豐田旗下第五個品牌。豐田會長豐田章男表示，刻在Century上的鳳凰徽章代表一種只有在世界和平時才會現身的傳說之鳥，Century不僅是豐田眾多品牌之一，更肩負向世界傳達日本之心與日本驕傲的使命。這個新品牌將直接挑戰勞斯萊斯（Rolls-Royce）、賓利（Bentley）等頂級豪車品牌，售價雖超過台幣500萬元，但在豪車市場中算是相對親民，相較於其他豪車品牌動輒千萬元起跳的價格。

與豐田積極進軍豪車市場形成對比的是，汽車集團斯特蘭蒂斯（Stellantis）在2025年上半年淨虧損達27億美元，正煩惱如何提振銷售。該集團宣布將在美國本土製造業投資130億美元，未來4年推出五款全新車型，並計劃將產量提升50%。回顧去年，斯特蘭蒂斯淨利潤面臨雪崩式下滑，主要原因是價格上漲和產品策略失誤，導致美國客群大量流失。

AutoForecast副總裁Sam Fiorani指出，斯特蘭蒂斯的利潤主要來自美國，該市場支撐了幾乎所有其他地區，但前執行長Tavares沒有意識到這一點，不了解Ram與Jeep對美國市場的重要性。疫情期間供應短缺曾讓斯特蘭蒂斯理所當然地提高售價，利潤也在2022與2023年攀升，但緊縮的庫存卻掩蓋住客群流失危機。

RBC分析師Tom Narayan解釋，Jeep和Ram等品牌不是賓士或BMW這類豪華品牌，消費者對價格更敏感，某些時候會感到負擔吃緊。斯特蘭蒂斯這段時間不僅沒有投入足夠產品研發，反而在美國市場撤出較低價車款，決策失誤導致5年間銷量減少近100萬輛。如今他們的市占流失過多，導致工廠運轉率不足，在美國市占率甚至被現代和本田超越。

為挽救銷售，斯特蘭蒂斯決定大舉投資美國工廠，其中最大的一筆包含重新生產Jeep Cherokee車款。該公司也必須調整定價策略，但偏偏又碰上關稅攪局。Tom Narayan表示，目前公司全年營運指引顯示利潤率僅為個位數，幾乎呈現持平，若能減輕約15億美元關稅負擔，就能顯著改善獲利。

然而，將工廠移回美國恐怕仍無法有效減低製造成本。Sam Fiorani直言，想在美國生產一款售價低於3萬美元甚至大幅低於3萬美元的車款難度非常高，最終很可能會虧錢。此外，近幾年快速崛起的中國電動車也面臨挑戰。除了關稅問題，以色列軍方最近以中國電動車存在資訊安全風險為由，禁止中國製汽車進入軍事基地，並下令召回先前採購的700輛中國電動車，這項舉動不僅引發國際關注，也被視為國際政治博弈在科技領域的另一次延伸。

