豐田最快計畫2027年推出固態電池電動車 電池壽命40年、續航1000公里

豐田設計的固態電池目標是40年的使用壽命，這大約是目前電動車電池壽命的4倍。（圖片來源／豐田汽車官網）

日本汽車製造商巨頭豐田正在為電動汽車開發固態電池（SSB），計畫於2027年實現量產，並預計2027-2028年推出固態電池電動汽車，豐田正與住友商事、出光興產合作，以克服材料和成本瓶頸。

豐田2026年可能少量產固態電池

《Notebookcheck》和《SMM》等外媒報導，豐田一直致力於硫化物固態電池（solid-state batteries）的研發，目前已達到450-500 Wh/kg的能量密度，並支援10分鐘快速充電，續航里程可達1,200公里，目標是實現40年的使用壽命和90%的容量維持率，其使用壽命，甚至可能超過汽車本身，而且固態電池將優於現有鋰電池的安全性，從而解決現在電動汽車用戶的關鍵挑戰。

豐田的固態電池策略主要集中在硫化物電解液路線上，一些報導提到，根據技術進步和合作進展情況，量產時間可能落在2026年-2028年。

2025年11月，豐田汽車對I系列固態電池的性能發下豪語，號稱固態電池有超長壽命、耐久性、超長續航里程和快速充電。

單次充電提供1000多公里的續航

能量密度高達450-500 Wh/kg，是目前鋰電池的兩倍以上。豐田與住友金屬礦業共同開發的高耐久性正極材料，成功解決反覆充放電循環過程當中材料性能衰減的問題。電池壽命可達15年以上，2,000次循環後容量保持率仍維持在90%以上。

豐田設計的固態電池目標是40年的使用壽命，這大約是目前電動車電池壽命的4倍，固態電池預計在近40年內仍能維持90%的容量。

在續航里程和充電方面，固態電池的單次充電提供超過621英里（1000公里）的續航里程，並且支援超快速充電，可以在10分鐘或更短時間內將電量從10%充至80%，搭配800V高壓平台，充電速度比現有快充技術快4倍。

豐田計劃在202年至2028年間將這些電池應用於車輛，由於這些電池的預期壽命超過車輛本身，因此，固態電池可重複使用或轉移到新車上。

固態電池將優先供應豪車Lexus

SSB的安全性將提升，豐田使用固態材料，取代易燃的液態電解質，SSB將明顯降低過熱和起火風險。這項技術被認為是汽車產業的顛覆性創新，有望透過緩解里程焦慮和降低長期擁有成本，徹底改變電動汽車的普及方式。

一些媒體的報導指出，豐田計畫在2026年開始小規模量產，但實際進展仍然受到技術瓶頸的影響。

根據豐田的計劃，一座年產能為10GWh的固態電池工廠將於2026年在日本建成。初期產能將優先供應豪華車款Lexus，預計售價在362萬至453萬元台幣之間。這階段的目標使用者是科技先鋒和高端商務人士，主要賣點是「無里程焦慮」的差異化體驗，來佔領豪車市場。

到2030年，隨著硫化鋰量產成本逐步下滑，豐田計畫將固態電池的成本降低到液態電池成本的1.5倍以內，然後逐步推廣到中階車款。

