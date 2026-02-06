豐田汽車人事變動！財務長近健太接任社長

▲豐田汽車（Toyota）今（6）日宣布，現任社長佐藤恒治（圖左）將轉任副董事長，由現任財務長近健太（圖右）接替其社長職務。（圖／路透／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 豐田汽車（Toyota）今（6）日宣布，現任社長佐藤恒治（Koji Sato）將轉任副董事長，由現任財務長近健太（Kenta Kon）接替其社長職務，這項人事變動將於今年4月1日生效，將是豐田自2023年4月以來，時隔不到3年再次更換社長。

根據《讀賣新聞》報導，佐藤恒治在記者會上，針對為何僅任職社長約3年便更換一事解釋，「為了豐田與汽車業的最佳未來，我判定有必要調整經營團隊的編制」。他也流露出對社長一職的眷戀，佐藤恒治坦言「也有想再多當一下社長的想法。造車是值得奉獻一生的事業，我也發現自己對此有所執著，內心其實非常糾結」。

近健太則透露大約在今年1月中旬，得知自己可能將接任社長的構想，他表示「我當時非常震驚，腦袋一片空白」。談到豐田現狀的挑戰，近健太認為，「每當要做新嘗試時，往往會沿用過去的公式去思考。這在改善現有業務上固然重要，但面對新事物時，必須採取不同的做法」。

根據《路透社》報導，麥格理（Macquarie）汽車研究主管James Hong表示，「感覺豐田內部正在經歷一場領導階層的更迭」，雖然產品一直是豐田的重中之重，但現在豐田需要在非汽車業務方面做出更多決策。

James Hong認為，近健太在處理公司財務問題方面比佐藤恒治更有經驗，佐藤恒治則是產品開發出身。

