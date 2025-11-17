豐田美國電池廠正式量產 斥資139億美元、未來將加碼投資100億美元

在美國電動車供應鏈競爭加速升溫之際，豐田汽車（Toyota）宣布位於北卡羅萊納州自由市（Liberty）的電池製造廠正式投入量產，象徵這家全球最大汽車製造商在美國電動化布局邁入全新階段。這座投資規模高達139億美元、占地1850英畝的廠區，是豐田在日本以外所設立的第一座電池工廠，並預期創造多達5100個就業機會，成為北卡州重要的全新製造業樞紐。



豐田汽車北美區執行長泰德．小川（Ted Ogawa）表示，這座電池廠的落成具有里程碑意義，不僅象徵豐田在美國的製造能力向前跨出重大一步，也展現公司對美國員工、客戶與在地供應鏈的承諾。他指出，豐田同時將在未來五年加碼投資100億美元，以強化美國境內的生產體系，確保能因應未來移動技術轉型。

打造自給自足的「員工社區」，托兒所、診所、藥局一應俱全



隨著這項新承諾，豐田自近70年前在美國展開業務以來的總投資額，將累積至接近600億美元。

北卡羅萊納州新廠建置14條生產線，專責生產鋰離子電池，將供應Camry HEV、Corolla Cross HEV、RAV4 HEV等多款主力油電車型。工廠也將負責一款全電動三排座SUV的電池組裝，該車款是豐田首度在美國本土製造的純電動車（BEV）。

一旦工廠全面運轉，年產能可達30吉瓦時（GWh），並預計2030年前會有更多生產線陸續加入，以支撐豐田在北美持續擴大的電動車產品陣線。

豐田強調，新廠不只是製造基地，更被規劃為能支援員工日常生活的完整社區。廠區將設置托兒服務、醫療診所、藥局與健身中心，目的在吸引並留住長期技術人才，成為美國南方地區新興的產業聚落。

川普政府力挺製造業回流，美交通部長稱是「對政策的信任投票」



美國交通部長尚恩．杜菲（Sean Duffy）對豐田啟動新廠並擴大投資表達肯定，認為這顯示企業對美國製造業政策與經濟環境的信心。他表示，在川普總統的領導下，美國已展現吸引企業回流的能力，而這類大型投資案不僅將促進地方經濟，也意味提供更多高薪工作機會。



