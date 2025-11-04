豐田除咗車仲推出行動座椅 Walk Me，識行樓梯跨障礙

文章來源：Qooah.com

在2025年日本移動出行展上，豐田帶來了一款名為「Walk Me」的全新行動概念產品。它能夠在樓梯、崎嶇路面等常規輪椅難以通行的環境中自主行走，為行動不便的人群提供了更廣泛的活動可能。其四條機械腿可獨立彎曲、抬升並調節姿態，外部覆蓋柔軟材質，既保護內部機械與傳感器，也營造出親和安全的外觀感受。

這款裝置借鑒了山羊與螃蟹在複雜地形中的運動姿態。在平地上，「Walk Me」可平穩滑行；而在斜坡、台階或碎石路面，它依然能夠維持平衡與穩定。爬樓梯時，前腿先感知台階高度並牽引上行，後腿則協同推動座椅向上移動。同時，搭載的傳感器與激光雷達系統持續掃描環境，可識別並避開地毯邊緣、小型障礙物等。重量傳感器確保用戶始終處於座椅中心，碰撞檢測雷達則能在檢測到行人靠近時及時停止移動。

座椅部分可根據用戶身形自動調整，弧形靠背貼合脊柱曲線，兩側扶手則設有轉向與方向控制功能。用戶還可通過語音指令，如「去廚房」或「加快速度」，來控制裝置自動規劃路徑或調整步調。扶手上的屏幕會實時呈現電量、行程等關鍵資訊。

「Walk Me」內置智能算法與動態平衡控制系統，使其在複雜路況中也能保持流暢運行。裝置由座椅後方的小型電池供電，一次充電即可滿足全天使用需求，夜間接入普通插座即可完成充電。系統還會持續監測各關節狀態，一旦出現異常過熱，將自動停機並提醒用戶。

此外，「Walk Me」還具備便捷的可摺疊特性：只需一鍵操作，機械腿即可在30秒內自動收回，整體縮至近似登機箱大小，輕鬆放入汽車後備箱或家中角落。展開時，裝置會自動校准並恢復就緒狀態。