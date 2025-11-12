豐田86喊價55次12.2 萬成交！彰化卦山法拍「雙11」吸金破千萬

〔記者陳冠備／彰化報導〕「雙11」不只電商開戰，法務部行政執行署彰化分署也利用這天舉辦「卦山法拍市集」，吸引眾多人潮與買家進場競標，其中一台豐田86轎跑車經55次激烈喊價後以12.2萬元賣出，現場在「86黑馬」帶動下交易熱絡，最後為國庫進帳逾1191萬元。

這場拍賣會在中興新村舉行，全場焦點是一輛2013年進口上市的豐田86轎跑車(新車價約126.9萬)，吸引多組買家激烈競價，現場喊價高達55次，最終以12萬2000元拍定，拍賣官一槌落下，全場響起熱烈掌聲。除了轎跑車外，挖土機、汽車等熱門標的同樣賣出好價。

廣告 廣告

現場除了競價拍賣，還設有平價販售區，包括馳名國際的台灣高山茶、國際大廠生產的平價襪子等，一開賣就吸引民眾搶購，宛如「公家版雙11特賣會」，現場氣氛熱絡。

彰化分署表示，本次拍賣不僅協助彰化與南投地檢署清理贓物庫，也讓拍賣所得用於協助義務人清償稅費，化解經濟壓力。同場還有麻煩小天使協會舉辦公益義賣，讓民眾在逛法拍、撿便宜的同時，也能做公益，一舉數得。

行政執行署彰化分署也利用這天舉辦「卦山法拍市集」，吸引眾多人潮與買家進場競標。(記者陳冠備攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

造謠捐80億歐元換蕭美琴演講 男回國嗆：把反串文當真的腦子有問題

滿堂紅餐飲公司淪詐團洗錢共犯 檢警拘提20人、負責人遭聲押

還放颱風假？ 11/13停班停課一次看！

買貴根本是浪費錢！專家點名10樣「只能買最便宜」的東西

