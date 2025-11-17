「豐益」洗產地被起訴 藍委爆仍拿軍方近億元標案

國軍採購案再爆爭議！國民黨立委王鴻薇踢爆，曾承攬中科院標案的「豐益公司」，因涉嫌引進中國製品，卻透過越南廠商洗產地，今年六月已被桃園地檢署起訴。只是，同間公司卻在十月再度取得空軍標案，進一步追查更發現，豐益公司的陳姓負責人名下共有三間公司，今年度共得標30件國軍標案，總金額超過九千萬元，採購審核遭質疑出包，國防部也正在了解當中。

抓包！引進中製品洗產地 被起訴還能取得國軍標案

強化國防自主實力，中科院加速研發國產武器。只是，曾承攬中科院「飛彈火箭」原料採購的豐益公司，被抓包引進中國製品，並透過越南廠商「洗產地」。沒想到，如今負責人再遭爆料，被起訴之後仍持續得標國防部標案！

國民黨立委王鴻薇秀出時序，還原早在去年四月，豐益公司就被踢爆洗產地；直到今年六月，桃園地檢署正式依詐欺未遂、登載不實文書等罪，將陳姓負責人起訴，但在今年10月中旬，國防部決標案卻顯示，豐益又再度標得空軍司令部的計畫。

王鴻薇表示，軍方的招標作業到底出了什麼問題？已經違法的公司竟然還能繼續得標，經過立委質詢、檢調起訴，相關單位居然仍不動如山。

王鴻薇公布豐益洗產地續得標時序。圖／台視新聞

國軍採購審核出包？ 豐益負責人今年承攬30件標案

質疑國軍採購流程審核出大包，王鴻薇更揭露，被起訴的陳姓負責人名下共有三間公司，光是今年度就承攬陸海空三軍共30個標案，總金額更超過9195萬元。

明明早已有示警，問題廠商卻仍一再得標，朝野都要求國防部給出交代，國防部表示正在了解情形，也盼能落實採購標準，避免國防自主戰力因此打折扣。

豐益負責人今年承攬陸海空三軍30件標案。圖／台視新聞製圖

台北／蔡昀彤、郭致汎 責任編輯／蔡尚晉

