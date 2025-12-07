豐碑的名字／賀源
賀源
清晨的天光是一種特別的灰藍色，像是歷史沉澱下來的顏色。街道兩旁的梧桐已經落盡了葉子，光禿禿的枝椏伸向天空，如同無數雙祈禱的手。在這個應當被銘記的日子，整座城市都放緩了腳步。
我走在去往烈士陵園的路上，忽然想起一位老將軍說過的話：“我們不是生在和平的年代，只是生在和平的國家。”這句話在今天聽來，格外沉重，也格外清醒。
陵園的松柏長青，即使在最寒冷的冬天也保持著生命的顏色。它們一棵棵靜靜地站立著，像執勤的哨兵，守護著長眠於此的英雄。我輕輕走過一排排墓碑，讀著那些陌生的名字和簡短的生平：
“陳懷民，1916-1938”
“趙一曼，1905-1936”
“邱少雲，1926-1952”
每一個名字背後，都曾是一個鮮活的生命。他們中有人在最美的年華奔赴戰場，有人在新婚第二天告別妻子，有人在生命最後一刻高呼“為了新中國”。他們本可以成為父親、祖父，看著兒孫繞膝，享受平凡的天倫之樂。但他們選擇了另一條路——一條用生命鋪就的路。
我想起在檔案館看到的一封家書，是一位二十歲的戰士在出征前寫給母親的：“娘，若兒不能回來，請您不要悲傷。為了千萬個母親能安享晚年，兒死而無憾。”信紙已經泛黃，字跡也有些模糊，但那份熾熱的情感，穿越八十年的時光，依然能燙傷讀者的心。
這些英雄，他們不是神話中刀槍不入的天神，而是有血有肉的普通人。他們會疼，會怕，會想念家鄉的炊煙，會夢見母親做的飯菜。但在最關鍵的時刻，他們選擇了把生的希望留給別人，把死的危險留給自己。
一位參加過抗戰的老兵曾說：“我們不怕死，只怕被遺忘。”這句話像一記重錘，敲在每個後來者的心上。
是啊，遺忘才是真正的死亡。當我們享受著和平的陽光，在公園裏散步，在咖啡館閒聊，在電影院觀影時，是否還記得，這份看似尋常的安寧，是用怎樣不尋常的代價換來的？
遠處，一群小學生正在老師的帶領下獻花。他們系著紅領巾，神情莊重。一個紮著馬尾辮的小女孩輕聲問：“老師，他們為什麼要犧牲自己呢？”
年輕的老師蹲下身，溫柔地回答：“為了讓你們能夠平安地長大，能夠自由地選擇自己的人生。”
這個簡單的答案，或許就是所有犧牲最本質的意義。
黃昏時分，我走出陵園。夕陽把天空染成了橘紅色，像是英雄們流淌的熱血，又像是他們未盡的理想在燃燒。城市的燈火次第亮起，每一盞燈下，都是一個安寧的家。
這些英雄，他們化作了春風，化作了細雨，化作了我們呼吸的空氣。他們不在紀念碑上，他們在每一天的和平裏，在每一刻的安寧中。他們用生命點亮的光，穿越時間的隧道，依然照亮著我們前行的路。
在這個特殊的日子，讓我們靜靜地銘記：不是所有的告別都有機會說再見，不是所有的犧牲都能留下名字，但每一滴為這片土地流下的熱血，都值得被永遠銘記。
英雄不是不懼死亡，只是更懂生命的重量。他們用自己有限的生命，為我們換來了無限的可能。而最好的紀念，不是眼淚與悲傷，而是接過他們手中的火炬，讓這個世界變得更好——就像他們曾經夢想的那樣。
當夜空中最亮的星升起時，我知道，那不是星星，是英雄們永不熄滅的眼睛，依然溫柔地注視著這片他們用生命守護的土地。
