「豐腴大媽」爆冷奪冠震驚全網！模特大賽遭疑「後台操作」本人揭真相

大陸中心／程正邦報導

中國「第28屆國際模特大賽廣東賽區冠軍」的影片在網路上瘋傳，豐腴大媽爆冷奪冠引發爭議。（圖／翻攝自微博）

豐腴身形引爆爭議 網酸「贊助商老闆娘」質疑比賽專業性

近日中國大陸瘋傳一段「第 28 屆國際模特大賽廣東賽區冠軍」的影片，引發網友熱議。一名身形較為豐腴、年紀偏大的女選手，頭戴桂冠、身披冠軍綬帶、手持證書，在強光下獨自走在舞台中央，向觀眾與評委致意。這段畫面迅速在社群媒體上廣泛傳播。

據《紅星新聞》報導，雖然這名 15 號女選手的體態與傳統的模特兒標準有所不同，步伐略顯拘謹，但臉上卻洋溢著自信的笑容。然而，畫面曝光後，大批網友對此比賽的審美標準提出強烈質疑，甚至猜測比賽涉及「後台操作」，湧現大量嘲諷言論，包括「這該不會是贊助商的老闆娘吧？」等質疑聲浪，使得賽事的專業性備受質疑。

主辦單位坦承作業疏失頒錯獎，林女士是媽媽組冠軍，真的女模冠軍另有其人。（圖／翻攝自微博）

烏龍！組委會出面澄清：她是「太太組」冠軍 錯頒女模組證書

面對排山倒海的質疑聲浪，大賽組委會及當事人陸續出面回應，揭開了這場「爆冷奪冠」鬧劇的真相。

據了解，該賽事由「國際模特大賽組織委員會」主辦，並有多家企業參與贊助。其中一家企業負責人對媒體澄清，他僅贊助了約五、六千元人民幣，並未參與賽事運作，不清楚細節。

大賽組委會副主席羅雲琦公開說明，這名備受爭議的 15 號選手實際上是「太太組」的冠軍，並非一般認知中的「女模組」（Professional Model Group）冠軍。羅雲琦解釋，該次比賽同時設有兒童組、男模組等多個組別，但因現場工作人員的疏忽，將女模組冠軍證書錯頒給了 15 號選手，才導致這場巨大的誤會。組委會方面已承認失誤，並表示已重新向該選手補發了正確的「太太組冠軍」證書。真正的女模組廣東冠軍是另一位 37 號選手。

當事人林女士發聲：只付3000元報名費 參賽為「展現自我」

針對網路上流傳的各種質疑，15 號選手林女士日前也在個人社交平台發文澄清。她堅決否認「花數十萬元買冠軍」的謠言，表示自己僅支付了 3,000 元人民幣的報名費與雜費，「很多人說我有錢花幾十萬操作冠軍，我真的哭笑不得。」

林女士強調，自己是一位單親媽媽，獨自撫養兩名高中孩子，家境並不如外界所想像的優渥。她參賽的初衷，僅僅是出於對舞台的熱愛，希望能在舞台上展現自我，找到自信。她描述獲獎時的心情：「頒獎叫到我名字時，我整個人都驚呆了。」這場因工作失誤引發的烏龍事件，意外地將這位渴望在舞台上發光的單親母親推向了輿論的風口浪尖。

