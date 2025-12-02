「豐腴大媽」爆冷奪模特兒大賽冠軍！全網炸鍋疑後台操作 本人揭真相

大陸一段有關「第28屆國際模特大賽廣東賽區冠軍」的影片，近日在網路上瘋傳，引發強烈爭議。（圖／翻攝自微博）

大陸一段有關「第28屆國際模特大賽廣東賽區冠軍」的影片，近日在網路上瘋傳，引發強烈爭議。影片中，一名年紀偏大、身形豐腴的女士頭戴桂冠、身披綬帶、手持證書，在強光下獨自走在舞台中央，向觀眾與評委致意，相關畫面引發強烈爭議，賽事專業性備受質疑。對此，大會組委會及當事人陸續出面回應。

《紅星新聞》報導，網路流傳的影片顯示，該名15號女選手頭戴桂冠、身披冠軍綬帶並手持證書，在強光下走上伸展台致謝，雖然她的體態較豐腴、步伐略顯拘謹，卻洋溢自信。畫面曝光後，大批網友質疑比賽審美標準，甚至猜測是否涉及「後台操作」，更有人嘲諷「不會是贊助商老闆娘吧？」

據了解，該賽事由「國際模特大賽組織委員會」主辦，有多家企業聯合參與。其中一家企業負責人表示，他僅贊助了5、6000元，並未參與賽事運作，不清楚細節。面對爭議，大賽組委會副主席羅雲琦說明，15號選手實際上是「太太組」冠軍，比賽同時還設有兒童組及男模組。

大陸一段有關「第28屆國際模特大賽廣東賽區冠軍」的影片，近日在網路上瘋傳，引發強烈爭議。（圖／翻攝自微博）

羅雲琦指出，真正的女模組廣東冠軍應為37號選手，因現場工作人員疏忽，將女模組冠軍證書錯頒給15號選手，導致誤會四起，目前組委會已重新向該選手補發正確的太太組冠軍證書。

另一方面，15號選手林女士日前也在社交平台發文澄清，否認「花數十萬元買冠軍」的謠言。她表示，自己僅支付了3000元的報名費與雜費，「很多人說我有錢花幾十萬操作冠軍，我真的哭笑不得。」她強調，自己是單親媽媽，獨自撫養兩名高中孩子，參賽只是因熱愛舞台，希望展現自我，「頒獎叫到我名字時，我整個人都驚呆了。」

