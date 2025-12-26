豐臣秀吉雕像遭「斬首」！ 警追查4個月 犯人竟自己人

日本名古屋市，這尊豐臣秀吉的塑像今年8月下旬頭部遭人砍下。（示意圖／PhotoAC）



日本名古屋市一處商店街，設置有一尊豐臣秀吉的塑像，今年8月被發現慘遭「斬首」，頭部被人砍掉一半，引發當地民眾議論。而經過4個多月調查，警方發現有兩名男子涉案，其中1人竟然還是一名警察，疑似在酒醉的情況下，將塑像破壞。

日本名古屋市，這尊豐臣秀吉的塑像今年8月下旬頭部遭人砍下，事件引發日本民眾高度討論，而經過4個多月的追查，警方認定，嫌犯竟然也是一名警察。

朝日新聞主播：「警方懷疑有兩名男子與名古屋商業區，砍掉豐臣秀吉塑像頭部的事件有關，警方也證實已逮到嫌犯。」

警方透過監視器畫面追查，在8月19日晚間，一名從愛媛縣前往愛知縣名古屋市出差的男性警察，在酒醉情況下，把豐臣秀吉塑像的頭部扭斷，4天後又有另一名，名古屋市的男性用雙腳踢落已損壞的塑像頭部，兩人都構成毀損器物罪，遭移送法辦。

當地民眾：「雕像好不容易設立完成，卻遭到破壞令人惋惜。」

其實在名古屋當地的圓頓寺商店街，有三尊分別是豐臣秀吉、織田信長、德川家康等日本戰國時代歷史人物雕像，都是由這名自營商時田一弘在2013年捐贈，只是這些雕像陸續都遭人破壞，不論捐贈者，或是民眾都希望類似事件不要再發生。

