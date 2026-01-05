豐興廢鋼漲200元 鋼筋蠢蠢欲動

雖然國際廢鋼恰逢新年暫停報價,但因國內廢鋼價格仍落後國際行情,為縮短之間的差價,電爐大廠豐興5日開出的本週盤價,先行調漲廢鋼價格,每公噸漲200元,此舉為連五週平盤後首度漲價,其他鋼筋、型鋼維持平盤。惟市場人士認為,廢鋼漲價後,随著原料成本推升,鋼筋成品也可能為了反映成本跟著上漲,但一切仍需要看整體市場需求而定。

對於豐興廢鋼上漲的舉動,豐興業務部協理、也是發言人莊文哲表示,主要是國際廢鋼價格仍高於國內價格,儘管南部的鋼筋交易市場不強,但仍有必要適度反映成本,待整體市場好轉後,再視需求狀況作通盤考量。

廣告 廣告

豐興5日開出本週盤價,其中國内廢鋼基價每公噸上漲200元,鋼筋基價維持平盤,且型鋼產品基價也維持平盤。

國際原料行情方面,豊興指出,美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週無報價，美國貨櫃廢鋼本週也無報價，澳洲鐵礦砂上週由每公噸105.35美元,上漲至106.5美元。

豐興調整價格後,廢鋼每公噸牌價8,400元,鋼筋每公噸牌價維持16,400元,型鋼每公噸牌價維持23,000元。

更多品觀點報導

基本工資當政績難掩千萬勞工薪酸 後座力不容小覷

鋼市回溫 中鋼1月和首季盤價平高盤

