豐達科馬國二期新廠動土 加速全球航太佈局

【記者柯安聰台北報導】豐達科技（3004）30日於馬來西亞舉行生產基地二期擴建工程（M2廠區）動土典禮。本次典禮由董事長蔡豐賜與總經理林威村共同主持，出席嘉賓包括中華民國駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋博士、馬來西亞森美蘭州議員，以及政府代表與產業夥伴來自產業合作夥伴、公司高階主管、主要客戶、供應商與員工代表，共同見證這項重要建設里程碑。



豐達科表示，馬來西亞生產基地二期擴建工程的啟動，象徵公司產能擴展與國際製造布局再邁向重要里程碑。本次新建廠區建築面積達 1萬8252平方公尺，預計於2027年第4季完工，並於2028年上半年取得使用執照並投入營運；完工後，馬來西亞整體生產基地總面積將超過2萬7000平方公尺，進一步提升區域供應與全球客戶服務能量。



本次擴建計畫係因應全球航太產業需求快速回升，以及國際客戶對區域供應鏈韌性與在地化製造能力的高度期待。隨著航空客運市場全面復甦、新世代發動機平台量產加速，以及MRO維修市場持續成長，豐達科正積極擴充產能，以滿足全球四大航太發動機體系與主要客戶日益增加的訂單需求。



M2廠區將導入先進製程與智慧製造系統，專注高精密航太扣件與關鍵零組件生產，提升製程整合與自製能力。新廠將強化高階材料加工、智慧化生產管理及航太等級品質與追溯系統，作為公司重要的海外生產基地與供應支點，進一步提升整體供應彈性與服務全球客戶的能力。



豐達科表示，馬來西亞二期廠區不僅代表產能提升，更是公司長期發展策略的重要一環。透過持續投資生產能力與技術升級，公司正逐步建立「多據點、高彈性、高可靠度」的航太供應網絡，以支援全球OEM與一階供應商未來10年以上的成長需求。



此項投資亦展現豐達科技深耕馬來西亞、與當地產業共同發展的承諾，預期將創造更多高技術就業機會，並推動區域航太製造能量升級。



豐達科為國際認證之航太精密加工製造廠，具備NADCAP、AS9100航太 品質管理系統及IATF16949汽車品質管理系統等多項國際認證資格。近年來持續專注於製程技術升級，積極提升高附加價值航太零組件之精密製造能力，迄今已累計超過9000項產品通過國際客戶認證，並獲美國奇異（GE）、普惠（P&W）、英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）及法國賽峰集團（Safran Group）等全球4大航太發動機製造商認可之合格供應商，提供其全面的扣件與精密加工解決方案。（自立電子報2026/1/30）