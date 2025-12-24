豐邑聖誕傳愛穿越社區 送暖到醫院、護理之家

豐邑集團「報佳音團隊」，送暖至民營護理之家，透過溫馨詩歌與祝福禮物，為長照長者注入勇氣與能量。 圖：豐邑集團/提供

[Newtalk新聞] 豐邑集團日前啟動「聖誕傳愛」系列活動，自11月22日起，連續五個週末不間斷，巡迴於新竹與台中等超過10個社區，更跨越社區圍牆，將這份暖意延續至中國附醫與民營護理之家，透過報佳音的歌聲，讓愛與祝福在寒冬中綻放。

豐邑集團今年特別針對「豐邑晴空匯」、「豐邑文心匯」、「豐邑中港觀邸」及「豐邑湖濱城」等超過10個社區，量身打造聖誕系列活動，包括全家福拍攝、打造異國情調的聖誕市集、聖誕報佳音與親送聖誕禮物等，住戶扶老攜幼參與，笑聲不斷。其中最受歡迎的莫過於聖誕老公公的「驚喜快遞」，由豐邑團隊與管委會委員化身聖誕大使，親手將精美禮物與祝福送到住戶手中。不少住戶表示：「能在自家社區參與如此高品質的活動，看到孩子的笑臉，就是歲末最溫暖的禮物。」

廣告 廣告

豐邑集團深信品牌影響力源於對社會的關懷，不僅營造有形的家，更致力於公益實踐。今年由集團同仁自發組成「報佳音團隊」，送暖至中國附醫與民營護理之家，同仁們透過溫馨詩歌與祝福禮物，為醫院患者及長照長者注入勇氣與能量，體現最有溫度的社會責任。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

做公益會上癮！捐贈400萬買球隊交通車 陳文田：我只是丟進池塘的小石頭

「我欠柯文哲一個人情」成任命理由 鍾東錦拍板賴香伶任副縣長