豐醫后里長照啟用 卓揆促擴建

衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構24日舉行落成啟用典禮，行政院長卓榮泰（右五）、立委楊瓊瓔（左三）、何欣純（左二）等人與會。（温予菱攝）

為強化地方長照資源布局，衛福部豐原醫院於台中市后里區興建綜合式長照機構24日落成啟用。行政院長卓榮泰表示，30床社區型日間照顧目前已有29人登記，下一階段需思考擴張問題；豐原醫院后里分院預計民國116年完工，將提供門診、復健及健康促進服務，與長照機構形成醫照整合的雙核心照護網絡，落實「從住院到在地安老」的一站式照護目標。

豐原醫院附設后里綜合長照機構昨日舉行落成啟用典禮，卓榮泰、立委楊瓊瓔、何欣純、立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶、前立委洪慈庸等人與會。豐原醫院院長李永恒說明，后里綜合長照機構為地上5層樓、地下1層樓建築，總樓地板面積約6995平方公尺，總工程經費4億6971萬餘元，由中央統籌經費支應，可提供200床作為住宿式長照服務使用及30床社區型日間照顧，今年2月完工，預計將於12月營運。

廣告 廣告

卓榮泰說，目前30床已有29人登記，這不是人多，而是后里機構床少，建議院方下一步應思考如何擴建，有需要可以跟衛福部商量；卓揆也說，除啟用長照機構外，豐原醫院后里分院預計民國116年完工，將提供門診、復健及健康促進服務，與長照機構形成醫照整合的雙核心照護網絡，落實「從住院到在地安老」的一站式照護目標。

卓榮泰表示，政府目前施政獲國人最高滿意度為長照2.0，被服務人數不僅倍增至75.57萬人，長照據點也從720處擴增至1萬5051處，如今長照3.0明年將上路，依現階段送入機構休養，政府目前一年補助12萬元，明年中央政府總預算若通過，將增加至18萬元。