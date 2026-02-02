豐醫營養師低碳年菜新提案 吃團圓也能兼顧健康與地球永續

〔記者歐素美／台中報導〕 春節即將到來，多數年菜往往高油、高鹽、高熱量，加上一次準備過多菜色，不僅增加身體負擔，也容易造成食物浪費，衛生福利部豐原醫院營養師張秋密表示，年節飲食不只是健康議題，更與飲食碳排密切相關，從食材來源、烹調方式到剩食處理，都會影響整體碳足跡，若能在年菜中導入低碳飲食概念，就能在歡慶團圓的同時，兼顧環境永續，建議民眾可從「食材選擇、烹調方式、減少加工包裝、避免浪費」四大原則著手。

張秋密指出，在食材選擇上，建議優先選用在地、當季蔬果，以降低食物里程及農藥、化肥對環境造成的負擔。其中，蛋白質以「豆製品」為首選，如豆腐、豆干、豆包等碳排最低，其次為魚類、家禽與雞蛋，紅肉則建議適量減量，避免油炸豆皮、油豆腐及高油高鹽的百頁豆腐。主食方面，可選擇糙米、藜麥等未精製全穀類，取代白米或精製麵食，並適量搭配堅果，補充優質油脂與營養。

廣告 廣告

烹調方式上，建議多採用蒸、煮、烤、涼拌等方式，減少油脂攝取，節能省碳，同時避免選用過度加工食品與多層包裝產品，以降低製程所消耗的能源與垃圾產生。

張秋密說，年節飲食的碳排與食物浪費息息相關，年菜規劃應以「吃得完」為原則，採買適量、妥善保存並再利用剩食，不僅能減少廚餘，也能完整發揮食材價值。

例如，以當季彩色蔬菜搭配雞肉製作的「五彩繽紛生菜雞肉鬆」，透過提高蔬菜比例、減少用油，讓料理清爽又兼顧減碳；主菜可選擇清蒸在地全魚，如鱸魚或虱目魚，運用當季、在地食材並以清蒸方式料理，少油健康，也延續「年年有餘」的象徵意義。

肉類料理方面，可選擇醉雞搭配時蔬，利用肉質紮實、不油膩的特性，並增加蔬菜份量，提高飽足感、降低脂肪攝取；傳統「獅子頭」則可改為半肉半豆包版本，保留口感同時有效降低碳排與熱量；年節常見的佛跳牆，也可將部分肉類改以豆腐與菇類取代，讓整體口味更清爽，卻不失年菜風味。

蔬菜料理如蒜香長年菜，選用在地蔬菜簡單調味，低碳又能解膩；甜點部分則建議將年糕切成小份，搭配低糖白木耳甜湯，控制份量，吃得到年味又不過量；零食與配菜可改以香煎或滷製豆干、氣炸菇類及牛蒡與水果拼盤，取代加工肉品與高糖零食，讓整桌年菜從主食到點心都更符合低碳飲食原則。

張秋密表示，低碳年菜並非取代傳統，而是讓傳統飲食更符合現代健康與永續生活的理念，讓年夜飯成為實踐低碳生活的起點。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》便便後記得看顏色 醫：這3色當心

健康網》巧克力含重金屬？ 食藥署揭怎麼吃最安心

健康網》咖啡、茶幫助腸道菌相有時機 中醫提醒嚴守原則

健康網》「小孩這麼瘦」長輩閒語有解 醫：長大才知身高

