豐采520案開庭 建商行使緘默權

豐采520案4日開庭，進行證據調查與訊問被告程序，建商組罕見集體行使緘默權。（邱立雅攝）

竹北豐采520道路坍塌事件4日再開庭，進行證據調查與訊問被告程序，在檢察官訊問時，建商組罕見「行使緘默權」，建商辯護律師指過去偵訊超過10次，行使緘默權是為節省審理程序時間，但合議庭詢問會據實以告。

有辯護人私下透露，前次開庭檢察官已預告訊問程序將達3小時，4日開庭時，檢察官先進行證據調查程序，審理被告的供述與答辯，在進入訊問報告程序時，建商組的被告集體行使緘默權。

現場只見檢察官一一提出問題，建商組被告則「行使緘默權」，形成有問無答的窘境。審判長則詢問檢察官是否仍要繼續提問？檢察官表示他擁有訊問權。

新竹縣長楊文科接受檢察官訊問時，面對提問情緒激動，強調自己是解決問題，公務員為此承受極大壓力。

檢察官提問楊文科過程，遭到楊的辯護人異議，認為檢察官漫無限制，甚至以錯誤前提訊問，審判長應該要有制止行為，並反問審判長「難道被告私人生活都能訊問嗎？」辯護人強調，尊重檢察官提問，也配合相關問題，但檢察官問題溢脫本案，甚至提及容積率，跟本案毫無關聯。但審判長認為無不當之處。下次開庭將進入言詞辯論程序。