「豐雲學堂」衝開戶數！永豐金證券AI轉型背後的三大策略

將「金融內容行銷」視為核心戰略，真的能有效提升品牌聲量跟開戶數嗎？《遠見》專訪永豐金證券數位金融處處長劉柏甫，瞭解其透過自建「豐雲學堂」與 AI 智慧財管平台，背後的策略與盤算。而劉柏甫透露，透過豐雲學堂導入的新開戶用戶，已高達全體開戶數約20％。

當台灣多數券商仍固守「經紀下單」傳統業務的單一模式時，永豐金證券選擇了一條高難度的轉型之路：從投資教育與數位內容切入，藉此重塑品牌與新世代投資人的連結。

永豐金證券數位轉型的關鍵推手，是擁有資訊與媒體產業背景的數位金融處處長劉柏甫。他試圖以出版思維和科技底蘊，解決傳統券商在時代中的根本性困境，從依賴交易佣金的媒介，轉變為提供長期價值的財富伙伴。整體而言有三大策略：

一、從佣金經濟到長期陪伴：轉型背後的困境與策略

首先，傳統券商面臨的第一個挑戰，是過度依賴交易佣金的單一營收模式。

「傳統券商就是靠手續費生存，服務集中在高頻交易客戶。」劉柏甫直言。過去券商角色僅止於「撮合交易」，這種經營模式缺乏韌性，難以在市場波動中維持穩健，也忽略了對多數投資人更重要的理財教育與長期陪伴價值。

隨著全球退休金議題升溫，普羅大眾對財富累積的需求迫切，促使投資人角色從被動存錢者轉向主動理財者。這對券商提出了新的課題：如何從「交易媒介」轉變為「財富伙伴」？

永豐金證券提出的策略是：從交易型券商轉型為全方位財富管理平台，並確立「教育先行」的核心思想，目標是串接投資人從知識獲取到實際行動的完整旅程。

為解決傳統服務在廣度與效率上的不足，永豐金證券自建全新數位財管App——大戶豐App，期待透過智慧財管系統克服產品複雜性、配置效率低落的挑戰。

1. 七大資產一處總覽： 解決投資人資產分散、難以掌握全貌的痛點，將股票、基金、債券、複委託等多元資產集中呈現。

2. 財管商品數位化： 克服線下商品申購流程繁瑣、透明度不足的問題，全面數位化以提升效率。

3. 客製化資產配置： 應對大眾對個人化建議的需求，結合AI與大數據分析，提供專屬投資組合建議。

永豐金證券自建全新數位財管App——大戶豐App，期待透過智慧財管系統克服產品複雜性、配置效率低落的挑戰。張智傑攝

二、金融知識普及化的挑戰：用內容建立信任

「豐雲學堂是我的第一個專案，也是我的寶寶。」劉柏甫回憶，2019年他面臨的挑戰是：如何在三個月內，建立一個能真正「陪伴投資人學習」的線上服務，改變金融知識的門檻。他強調， 「豐雲學堂」的誕生，就是為了提供一個簡潔易懂的理財教育平台。

它提供的不只是報價與下單，而是在投資旅程的每個環節，提供用戶「理解」與「互動」的可能。只是，在確立教育先行的方向後，兩大挑戰隨即而至，如何靠內容驅動投資交易，將知識變現？如何以專業內容建立投資人的信任？

劉柏甫是資訊背景出身，他曾待過資策會，也協助多家傳統媒體業數位轉型，他把過去輔助出版業所學到的心得帶入：「內容很難直接變現，但能創造附加價值與信任。」這套理念應用在金融業，就是將內容視為建立品牌信任的最溫和行銷手段。

劉柏甫解釋，「豐雲學堂」這個內容平台主要的任務是帶來流量跟建立品牌知名度，但如何將「知識」有效導向「行動」（即交易），是所有金融機構，包括永豐金證券也面臨的難題，他稱之為券商的「最後一哩路」。

為此，永豐金數位團隊在設計平台體驗（UX）時，刻意模糊了知識與行動的界線。使用者在閱讀產業文章或個股分析時，可以一鍵將標的加入觀察清單，並直接連結至交易功能，形成了「教育—研究—行動」的完整閉環體驗，充分發揮了券商擁有交易渠道的天然優勢，確保知識流量能有效轉化為潛在的投資行為。



第二個課題是，如何平衡內容生產速度與金融合規專業度，以贏得投資人信任？



當「豐雲學堂」流量累積突破5500萬次，已能與主流財經媒體抗衡時。劉柏甫指出：「搶流量最重要的是速度與篇幅。」他指出，永豐金證券成立數位媒體部，整合內容編輯、SEO（搜尋引擎優化）與資料分析，並導入AI技術協助生產。

團隊採取了「AI初稿 + 人工編審」的模式：AI負責根據時事熱點迅速生成初稿、標題與結構，再由專責編審進行人工查核與精修。這種流程設計，有效地解決了金融內容要求速度（流量）與合規性（專業）的雙重挑戰，確保了內容的時效性和權威性。此外，也與永豐投顧合作提供更深度的報告內容提供訂閱。

三、從流量到業務的轉換：克服數位陪伴的冷漠感

內容與流量做得好，不代表業績會跟著來。劉柏甫透露，透過豐雲學堂導入的新開戶用戶，已占全體開戶數的約20％。在他看來，數位金融的核心挑戰是解決客戶的「無知、無趣」。傳統券商靠業務人員的熱情，數位券商則必須靠平台技術的「溫度」來實現陪伴。

另一方面，隨著證券交易者的需求不再只是單純的交易，永豐金證券透過兩大手機App，試圖從分眾化平台與服務差異化，解決不同投資族群在交易與理財上的實質痛點：

一、針對主動交易者的痛點：「大戶投」

劉柏甫指出，「大戶投」的核心是解決資訊碎片化與判斷門檻高的挑戰。它以 AI 智能引擎為核心，整合全市場籌碼大數據，將數千萬筆成交資訊視覺化，讓投資人掌握機構級量化分析力。透過「大小單」追蹤大戶資金流向、「分點進出」辨識籌碼集中度，幫助用戶擺脫資訊落差，緊跟主力策略。

二、針對長期理財者的痛點：「大戶豐」

「大戶豐」的核心是解決多元配置門檻高與缺乏個人化建議的課題。運用 AI、大數據打造智慧財富管理平台，提供即時透明、個人化投資建議。服務上，提供如小額債券（1000美元即可配置），以及境外結構型商品線上申購，解決了過去財富管理產品「高門檻、不透明」的問題，讓一般投資人也能實現穩健增長。

「我們的流量和財經媒體差不多，但我們有最後一哩路——能讓學習變成行動。」在AI與內容共構的時代，劉柏甫認為，未來券商的競爭核心不再只是費率，而是「誰能與客戶建立長期信任」。而永豐金證券的藍圖，不僅僅是從經紀商蛻變為涵蓋教育、內容、科技、陪伴的全方位數位券商，也是試圖克服轉型中的多重挑戰的進行式。成效如何值得觀察。