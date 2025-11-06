「豐雲學堂」衝開戶數！永豐金證券AI轉型背後的三大策略
將「金融內容行銷」視為核心戰略，真的能有效提升品牌聲量跟開戶數嗎？《遠見》專訪永豐金證券數位金融處處長劉柏甫，瞭解其透過自建「豐雲學堂」與 AI 智慧財管平台，背後的策略與盤算。而劉柏甫透露，透過豐雲學堂導入的新開戶用戶，已高達全體開戶數約20％。
當台灣多數券商仍固守「經紀下單」傳統業務的單一模式時，永豐金證券選擇了一條高難度的轉型之路：從投資教育與數位內容切入，藉此重塑品牌與新世代投資人的連結。
永豐金證券數位轉型的關鍵推手，是擁有資訊與媒體產業背景的數位金融處處長劉柏甫。他試圖以出版思維和科技底蘊，解決傳統券商在時代中的根本性困境，從依賴交易佣金的媒介，轉變為提供長期價值的財富伙伴。整體而言有三大策略：
一、從佣金經濟到長期陪伴：轉型背後的困境與策略
首先，傳統券商面臨的第一個挑戰，是過度依賴交易佣金的單一營收模式。
「傳統券商就是靠手續費生存，服務集中在高頻交易客戶。」劉柏甫直言。過去券商角色僅止於「撮合交易」，這種經營模式缺乏韌性，難以在市場波動中維持穩健，也忽略了對多數投資人更重要的理財教育與長期陪伴價值。
隨著全球退休金議題升溫，普羅大眾對財富累積的需求迫切，促使投資人角色從被動存錢者轉向主動理財者。這對券商提出了新的課題：如何從「交易媒介」轉變為「財富伙伴」？
永豐金證券提出的策略是：從交易型券商轉型為全方位財富管理平台，並確立「教育先行」的核心思想，目標是串接投資人從知識獲取到實際行動的完整旅程。
為解決傳統服務在廣度與效率上的不足，永豐金證券自建全新數位財管App——大戶豐App，期待透過智慧財管系統克服產品複雜性、配置效率低落的挑戰。
1. 七大資產一處總覽： 解決投資人資產分散、難以掌握全貌的痛點，將股票、基金、債券、複委託等多元資產集中呈現。
2. 財管商品數位化： 克服線下商品申購流程繁瑣、透明度不足的問題，全面數位化以提升效率。
3. 客製化資產配置： 應對大眾對個人化建議的需求，結合AI與大數據分析，提供專屬投資組合建議。
二、金融知識普及化的挑戰：用內容建立信任
「豐雲學堂是我的第一個專案，也是我的寶寶。」劉柏甫回憶，2019年他面臨的挑戰是：如何在三個月內，建立一個能真正「陪伴投資人學習」的線上服務，改變金融知識的門檻。他強調， 「豐雲學堂」的誕生，就是為了提供一個簡潔易懂的理財教育平台。
它提供的不只是報價與下單，而是在投資旅程的每個環節，提供用戶「理解」與「互動」的可能。只是，在確立教育先行的方向後，兩大挑戰隨即而至，如何靠內容驅動投資交易，將知識變現？如何以專業內容建立投資人的信任？
劉柏甫是資訊背景出身，他曾待過資策會，也協助多家傳統媒體業數位轉型，他把過去輔助出版業所學到的心得帶入：「內容很難直接變現，但能創造附加價值與信任。」這套理念應用在金融業，就是將內容視為建立品牌信任的最溫和行銷手段。
劉柏甫解釋，「豐雲學堂」這個內容平台主要的任務是帶來流量跟建立品牌知名度，但如何將「知識」有效導向「行動」（即交易），是所有金融機構，包括永豐金證券也面臨的難題，他稱之為券商的「最後一哩路」。
為此，永豐金數位團隊在設計平台體驗（UX）時，刻意模糊了知識與行動的界線。使用者在閱讀產業文章或個股分析時，可以一鍵將標的加入觀察清單，並直接連結至交易功能，形成了「教育—研究—行動」的完整閉環體驗，充分發揮了券商擁有交易渠道的天然優勢，確保知識流量能有效轉化為潛在的投資行為。
第二個課題是，如何平衡內容生產速度與金融合規專業度，以贏得投資人信任？
當「豐雲學堂」流量累積突破5500萬次，已能與主流財經媒體抗衡時。劉柏甫指出：「搶流量最重要的是速度與篇幅。」他指出，永豐金證券成立數位媒體部，整合內容編輯、SEO（搜尋引擎優化）與資料分析，並導入AI技術協助生產。
團隊採取了「AI初稿 + 人工編審」的模式：AI負責根據時事熱點迅速生成初稿、標題與結構，再由專責編審進行人工查核與精修。這種流程設計，有效地解決了金融內容要求速度（流量）與合規性（專業）的雙重挑戰，確保了內容的時效性和權威性。此外，也與永豐投顧合作提供更深度的報告內容提供訂閱。
三、從流量到業務的轉換：克服數位陪伴的冷漠感
內容與流量做得好，不代表業績會跟著來。劉柏甫透露，透過豐雲學堂導入的新開戶用戶，已占全體開戶數的約20％。在他看來，數位金融的核心挑戰是解決客戶的「無知、無趣」。傳統券商靠業務人員的熱情，數位券商則必須靠平台技術的「溫度」來實現陪伴。
另一方面，隨著證券交易者的需求不再只是單純的交易，永豐金證券透過兩大手機App，試圖從分眾化平台與服務差異化，解決不同投資族群在交易與理財上的實質痛點：
一、針對主動交易者的痛點：「大戶投」
劉柏甫指出，「大戶投」的核心是解決資訊碎片化與判斷門檻高的挑戰。它以 AI 智能引擎為核心，整合全市場籌碼大數據，將數千萬筆成交資訊視覺化，讓投資人掌握機構級量化分析力。透過「大小單」追蹤大戶資金流向、「分點進出」辨識籌碼集中度，幫助用戶擺脫資訊落差，緊跟主力策略。
二、針對長期理財者的痛點：「大戶豐」
「大戶豐」的核心是解決多元配置門檻高與缺乏個人化建議的課題。運用 AI、大數據打造智慧財富管理平台，提供即時透明、個人化投資建議。服務上，提供如小額債券（1000美元即可配置），以及境外結構型商品線上申購，解決了過去財富管理產品「高門檻、不透明」的問題，讓一般投資人也能實現穩健增長。
「我們的流量和財經媒體差不多，但我們有最後一哩路——能讓學習變成行動。」在AI與內容共構的時代，劉柏甫認為，未來券商的競爭核心不再只是費率，而是「誰能與客戶建立長期信任」。而永豐金證券的藍圖，不僅僅是從經紀商蛻變為涵蓋教育、內容、科技、陪伴的全方位數位券商，也是試圖克服轉型中的多重挑戰的進行式。成效如何值得觀察。
其他人也在看
法人默默吃貨PCB 這檔帶量攻擊，入手好時機
今日大盤399點，終場收27717點，半導體及AI股皆墨，其中，PCB類比其他類股抗跌，台光電、富喬開低走高，大量則是開高走高，法人有在低檔偷偷布局，BCP有機會重返市場，走第二波行情，理財周刊 ・ 23 小時前
破框，才有新營收：別再在同一個池子撈魚
企業在擬定策略時，常會從最直接的問題切入：如何打敗競爭對手？如何留住現有客戶？這些問題當然重要，但若所有人都這樣思考，整個市場就會陷入你爭我搶的內捲。到最後，每家公司都在同一個池子裡撈魚，競爭對手越來越多，魚卻越來越少。此時，想要撈到更多魚，就得換池子，也就是企業若想找到新的營收成長點，就必須破框，...商業周刊 ・ 19 小時前
真正的委屈股？ 湧德切入1.6T高速領域拚翻身
湧德長年專注於網路連接器設計與製造，其產品主要涵蓋高頻高速傳輸、浸沒式防水連接器、OEM／ODM整合方案，應用包括網通、工控、車用與AI資料中心等領域。理財周刊 ・ 23 小時前
攜VTuber推動漫聯名，一卡通如何靠「不務正業」賺錢？
近年，一卡通帶給人的印象，不僅止於應用場景的多元，還有其造型千變萬化、聯名對象橫跨次元。從風靡全球的虛擬偶像hololive、樂壇天團五月天，到高雄捷運的可愛貓站長「蜜柑」，這些文化符號被濃縮於各式平面或立體卡片中，一手便能掌握。這家以票證服務為本的公司，如何讓冰冷的「嗶卡」聲，轉化為粉絲們展現身份遠見雜誌 ・ 20 小時前
統一入股PChome首個雙11大戰！與小七強打「超速配」盤算
電商平台PChome即將迎接統一集團入股以來，首場年度雙十一促銷大檔期，他們今年強打的，正是與該集團旗下7-Eleven合作推出的新物流服務：「超速配」。晚上網購、早上超商取貨不同於過往PChome主打二十四小時快速到貨的宅配服務，直接為消費者將商品配送到家；這次，超速配主打的是消費者只要在凌晨零點...商業周刊 ・ 20 小時前
買賣房屋必懂的6種稅 荷包才不會大失血(下篇)
買賣房子要省荷包，那還得注意土地增值稅及重購退稅這兩稅目。理財周刊 ・ 19 小時前
亞馬遜火大開告！要求Perplexity禁止AI代理Comet幫客戶購物下單，發生什麼事？
亞馬遜近期控告Perplexity，要求其停止使用AI代理Comet替用戶在網站購物，並指控Comet隱匿身份下單構成電腦詐欺。數位時代 ・ 1 天前
從缺電到髒電的焦慮！台達電如何讓企業的電力更乾淨、更聰明？
面對供電不穩、綠電不足與AI高耗電時代來臨，企業開始尋找「乾淨的電」：穩定、不閃斷、低碳又可控。台達以儲能為起點，結合微電網與氫能製備，打造從發電、儲電到控電的乾淨電力生態鏈，在今年能源展中端出完整解方，讓電能不只是能源，更是企業永續競爭力的關鍵。從科技業到傳統產業，從半導體到AI資料中心，台灣企業遠見雜誌 ・ 23 小時前
生前規畫的好，財富傳承沒煩惱(下篇)
延續前文討論的「遺產與贈與該怎麼省稅」主題，房產的課稅方式特別值得注意。因為房子不像現金一樣直接以面額計算，而是依照**「公告現值」**評定，這個差異可能讓稅額出現數百萬的落差。理財周刊 ・ 1 天前
和泰集團副董事長兼總經理蘇純興，一個代理商，如何成為市值3000億，離職率只有2%？
▋不靠風口，也能長紅 在這個人人喊「轉型」的時代，最讓人意外的成功故事，可能來自一間「沒變」的公司。七十八年只賣一個品牌、每年做一樣的事、沒有豪言壯語—這就是和泰。市值三千億，離職率只有2%。這樣一個「穩得不像話」的企業，靠什麼魔法在劇烈變動的產業中站穩不墜？商周執行長郭奕伶帶領百億CEO班 學員，...商業周刊 ・ 20 小時前
專訪》從音樂精靈到「小玲董」！黃韻玲讓北流成為音樂人才的沃土
五年前，知名音樂人黃韻玲扛起首任北流董事長的重任，從她從無比熟悉、也有著耀眼成就的音樂創作圈，走入陌生的公法人行政體制，每一步都在摸索中學習。如今，任期已接近尾聲，而黃韻玲所努力的目標，始終還是為了音樂，為了盡自己所能，協助未來台灣的流行音樂繼續發展壯大。從2020年就任至今，仔細回看，一路上充滿碰遠見雜誌 ・ 1 天前
獲利驚人！力旺前三季賺兩個股本、10月營收近3倍成長
今(6)日高價IP相關概念股皆出現同步向上翻揚走高，其中持續分享的台積電旗下小金雞創意(3443)也同步創下波段新高，波段漲幅達25%以上，其中還有也值得留意的是力旺(3529)股價回測先前帶量低點後，再度重新站回季線，2000元形成地板價。理財周刊 ・ 23 小時前
永豐金併購策略8字表態 總座朱士廷舉手板回應！
玉山金併購三商美邦人壽，補足壽險版圖，外界關切，目前旗下還沒有壽險子公司的永豐金控，是否有併購計畫？永豐金總經理朱士廷今天有備而來，特別拿出事前準備的手板，上頭寫著8個字，表達立場態度。品觀點 ・ 20 小時前
AI變現資優生！Anthropic年營收上看700億美元，為何奧特曼一談收入就變臉？
Anthropic 預計到 2028 年其營收將達到 700 億美元，現金流為 170 億美元，且毛利率將提升至 77%。數位時代 ・ 1 天前
從等著被殺價到電子五哥都忌憚！透視「AI郊狼」國巨陳泰銘背後AI新錢潮
在AI、電動車的高成長時代，國巨以毛利較高、利基型的「多元產品綁售」策略，成為「無法被替代的關鍵被動元件巨頭」，一個動作就能撼動市場價格。商業周刊 ・ 18 小時前
永豐金前三季稅後淨利205.4億元 再創歷年同期新高
永豐金控今（6）日召開2025年第三季法說會。永豐金控總經理朱士廷表示，2025年前三季自結淨收益達554.5億元，年增10.9%；稅後淨利為205.4億元，年增11.4%，再創歷史同期新高。每股盈餘（EPS）為1.57元，年化股東權益報酬率（ROE）達13.01%，每股淨值為16.53元。自由時報 ・ 19 小時前
法說成法會 環球晶股價殺跌停 成熟製程需求弱
昨(4)日矽晶圓大廠環球晶(6488)召開法人說明會並公布第三季財報，第三季合併營收達144.9億元，季減9.46%，年減8.67%，毛利率為18.4，首度下滑至20%以下，使得今日股價重挫，向下跌停鎖死在433元，跳空摜破季線。理財周刊 ・ 1 天前
世界先進看成熟製程：客戶調整庫存將到底，明年成長動能可期，新加坡新廠預計2027年投產
台積電持股近三成的晶圓代工業者世界先進（5347），今年第三季受惠出貨量及產能利用率雙雙上升，營收年增4.6%至123.49億台幣，惟受到折舊費用及新台幣匯率影響，同期淨利年減兩成至17.03億台幣，每股純益0.91元，創下六季以來新低。 不過，公司管理層預期，今年以來大部分客戶的庫存調整可望在本季或明年第一季落底，且隨著市場對於2026年的成長有高度期待，明年動能可期。 其次，2024年6月世界先進與恩智浦半導體（NXP）宣布在新加坡合資成立的12吋晶圓廠VSMC，已經在今年10月底進機（移入生產設備），將照計畫於2027年投產。今周刊 ・ 1 天前
永豐金前三季淨收益及稅後淨利創同期新高，京城銀與匯立併入助攻
【財訊快報／記者劉居全報導】永豐金控(2890)今(6)日召開2025年第三季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，2025年前三季自結淨收益達554.5億元，年增10.9%；稅後淨利為205.4億元，年增11.4%，再創歷史同期新高。每股盈餘(EPS)為1.57元，年化股東權益報酬率(ROE)達13.01%，每股淨值為16.53元。永豐金控2025年前三季整體淨收益，受惠於生息資產價量的成長以及Amret併入的貢獻，其中利息淨收益達267.8億元，年增42.0%；即使不計入Amret的貢獻，利息淨收益仍年增27.6%；手續費淨收益達168.3億元，年增6.6%，主要受財富管理收入的成長推動。永豐銀行2025年前三季稅後淨利達161.3億元，年增12.2%，創歷年同期新高，主要是受利息淨收益(年增41.4%)及手續費淨收益(年增15.3%)的顯著成長推動。永豐銀行總經理莊銘福表示，由於併入Amret與外幣計息資產成長，計入換匯交易的調整後，淨利差(NIM)持續改善。此外，財富管理手續費年增17.9%，主要來自保險銷售佣金的成長。前三季年化ROE達11.3%，相較過去幾年大幅提升。永豐金證券財訊快報 ・ 20 小時前
2026年CPO大商轉
還記得2024年9月半導體展，以台積電為首，號召半導體及光通訊大廠成立「矽光子聯盟」，矽光子成為一個未來看得見的想像題材，華星光、上詮、眾達-KY等股價屢創新高，本益比高達30~40倍卻未見營收成長。理財周刊 ・ 1 天前