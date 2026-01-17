豐龍聖道堂及蘇玉枝基金會新春送暖 捐贈物資及關懷金助弱勢

台中豐龍聖道堂、玉里豐證聖道堂以及台中蘇玉枝基金會十七日特別來到花蓮市明義國小，捐贈近千份生活物資及關懷禮金，給到場的花蓮市弱勢關懷戶以及愛花蓮實物銀行，展現持續守護花蓮鄉親的大愛。

台中豐龍聖道堂總堂主廖淨愷、玉里豐證聖道堂林淨玅堂主與住持楊心蕙等人到場發送物資及新春禮金，這次已經是他們半年來第二度來到花蓮，這次分別前往玉里、秀林、吉安跟花蓮是，今天在花蓮市捐贈了960份生活物資，另外蘇玉枝基金會董事長陳勝和特別加碼，給來到現場領取物資的關懷戶們一戶1000元的新春關懷禮金。蘇玉枝基金會陳董事長的夫人來自花蓮，希望能將更多關懷分享給家鄉鄉親。他也強調，捐贈的物資皆未經宗教儀式，讓不同信仰的民眾都能安心使用。

廣告 廣告

花蓮市長魏嘉彥親自前往代表市民表達感謝之意。他指出，感謝台中豐龍聖道堂、玉里豐證聖道堂及蘇玉枝基金會陳董事長秉持大愛，秉承地母慈悲，長期以實際行動照顧花蓮的弱勢族群與急難救助（見圖），讓許多需要幫助的家庭獲得即時溫暖與支持，同時也協助強化地方消防救護能量，守護市民的生命安全。

市長魏嘉彥說，這份來自宗教與公益團體的善舉，不僅體現人間大愛，更象徵社會力量的凝聚，市公所將持續扮演橋樑角色，把愛心傳送到最需要的地方，讓花蓮成為一個更溫暖、更有愛的城市。