豔照卡關遭遣返／入境星國手機藏豔照 情色教主雪碧遭新加坡遣返

去年底雪碧入境新加坡時因不明原因被扣留，隨即被禁止入關並遣返回台。（翻攝自雪碧IG）

「情色教主」雪碧曾因牽涉女模赴海外「花場」工作而屢登新聞版面，甚至一度被點名疑似介紹「護理系女神」謝侑芯前往馬來西亞，才牽扯出後來震驚外界的死亡事件，雖然雪碧否認相關傳聞，但爭議始終如影隨形。風波暫歇之際，本刊接獲爆料，指出雪碧去年10月入境新加坡時，在機場遭海關當場攔下，疑似因手機存有OnlyFans平台的裸露內容，被認定入境動機可疑，最終遭到遣返回台。

雪碧（左）和已故的網紅謝侑芯（右）是閨密，她至今對黃明志仍相當不能諒解。（翻攝自雪碧臉書）

雖然OnlyFans是全球擁有逾3億用戶的成人平台，但新加坡當局對情色內容始終嚴苛。3年前當地一名男性網紅，因持續散播猥褻影像、無視警方禁令，被判入獄3週並罰款新加坡幣3000元（約新台幣7萬多元），為新加坡首位被起訴的成人內容創作者，讓相關從業者人人自危。

雪碧在Onlyfans平台曝光許多性感、幾近全裸的寫真，累積不少粉絲。（翻攝自Onlyfans）

至於外國人遭新加坡遣返的原因，向來眾說紛紜，從逾期停留、非法工作、過去不良紀錄，到未備妥回程機票、入境目的說詞不清，都可能成為被拒於門外的關鍵。雪碧被爆曾受到上述待遇，本刊則是循線專訪到本人，她坦言自己確實遭到遣返，且事後心理壓力大到一度求助精神科，服藥控制恐慌與失眠。

