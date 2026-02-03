豔照卡關遭遣返1／被帶進機場小黑屋性感照看光光 雪碧：惡夢纏身自尊心被狠踩

雪碧在臉書宣傳自己的Onlyfans，收入好時每月可進帳6位數。（翻攝自雪碧臉書）

雪碧回憶，事發於去年十月初，當時她受新加坡友人邀請前往觀賞F1賽車比賽，飛機才剛落地，甚至連護照都還沒拿出來，就被一名男警點名帶走。「我當下完全傻住，什麼都沒做就被帶進小黑屋。」所謂的「小黑屋」就是機場的二次審查室，是為了對初次檢查時有疑點的旅客，進行更深入盤問和調查的所在。

雪碧形容那裡聚集了大量台灣、中國大陸與印度的旅客，卻幾乎看不到西方面孔；她的手機也被警方扣留，裡面的全裸寫真照和OnlyFans的性感照片全部被看過一輪，即便她多次要求停止，對方仍不為所動。

過去雪碧拍過非常多性感寫真照，用以招攬粉絲和付費社群會員。（翻攝自雪碧IG）

更讓雪碧難以接受的是，海關人員最後只冷冷表示，無須對她說明原因，僅以「主觀認定」為由，直接將她遣返。雪碧就這樣在小黑屋的行軍床上度過一夜，50多人擠在百坪空間，還得自行負擔住宿、看管費，連回程機票都必須自掏腰包補買。

由於曾與新加坡男友交往，雪碧頻繁往返當地，之前從未出過狀況。這次事發後，前男友甚至協助雪碧找律師查詢原因，卻始終查無結果，也讓她無奈表示，未來若想再次入境新加坡，恐怕得花大量時間申請相關手續，她甚至半開玩笑地說：「可能只能嫁給新加坡男生了。」

雪碧（右）和新加坡男友（左）交往時，曾一起合作花場事業。（翻攝自臉書）

這起事件對雪碧的打擊不小。返台後，她自述長期惡夢纏身、自律神經失調，手抖、失眠樣樣來，「覺得自尊心被狠狠踩在地上，整個人像魂不見了一樣。」雪碧說：「心理壓力一直到去年十二月、我去上海整形，回來看到自己變美後，心情才轉好！」是否因經營OnlyFans而被新加坡拒絕入境？雪碧也無從得知；她透露，平台雖然接受限制級內容，但自己只會發一些性感照片，如果認真經營，月收入可以到新台幣6位數。

