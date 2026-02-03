豔照卡關遭遣返2／閨密謝侑芯命喪大馬 雪碧開撕黃明志：連句慰問都沒有

雪碧（左）曾和黃明志（中）合作拍攝MV，但私下並不熟。右為蔡阿嘎。（翻攝自YouTube）

雪碧以情色網紅走紅後，過去被爆出的種種爭議，讓外界聯想到去年震驚社會的謝侑芯事件。去年十月，「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞某飯店驟逝；當天馬來西亞歌手黃明志也現身同間飯店，身上被搜出不明藥丸，被依持毒及吸毒罪名起訴。

今年一月十九日，持毒案首度在大馬開庭，但黃明志針對指控皆不認罪，三月將再次開庭。當時有傳言指出，謝侑芯就是由雪碧介紹前往馬來西亞；對此，雪碧則是發文澄清，表示自己與黃明志因拍攝MV而認識，但僅屬普通朋友，她對違禁品毫不知情，且兩人關係並不深。

廣告 廣告

雪碧在社群上傳和周湯豪的自拍合照。（翻攝自雪碧IG）

雪碧向本刊表示，謝侑芯雖然是自己的閨密，但並不知道她認識黃明志，「馬來西亞現在又說黃明志沒有吸毒、判無罪，但這個事情也不是吸毒的問題，是我的閨密（謝侑芯）怎麼會跟他在同一個房間？人沒了，也沒有針對這件事情調查；我比較氣的一點是黃明志完全沒有慰問對方的家人！但逝者已逝，活著的人也要繼續加油！想想自己也是該前進，然後不要再去執著了。」

更多鏡週刊報導

豔照卡關遭遣返3／遭爆仲介辣妹到新加坡花場賺快錢 雪碧：不想再回去做了