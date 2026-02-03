豔照卡關遭遣返3／遭爆仲介辣妹到新加坡花場賺快錢 雪碧：不想再回去做了

雪碧過去經常引薦台灣女模到新加坡作秀。（翻攝自SupermeAngels臉書）

雪碧曾被爆料涉及「花場」事業，她坦言過去的確在新加坡做花場工作，都有先申請工作證，在那邊跟粉絲互動，「但喝酒喝到身體不太好，現在也不會想再回去做了，目前就是專心經營社群，做自己的保養品牌和精品店。」

雪碧生意頭腦動得快，多年前和新加坡富少Jeremy交往，男方從事酒吧夜店和花場生意，因為知道雪碧在辣模界人脈廣，便開口邀約她一起合作，仲介想快速賺錢的辣妹到花場賺外快。

雪碧的照片曾被應召網站盜用，她親自在社群發聲澄清。（翻攝自雪碧臉書）

「花場」是新加坡自2010年引進的娛樂產業，主要設置於夜店的舞台區，女模與舞者在台上表演勁歌熱舞。花場內若有客人中意，可透過「花姐」打賞「吊花」，部分業者會要求表演者與客人喝酒互動，甚至傳出有人被帶出場、提供性服務，與酒店制度相似，爭議不小。

雪碧目前也經營podcast節目，她曾坦言養過小白臉。（翻攝自雪碧臉書）

雪碧過去不只做花場生意，還經營「酷紅幣」，找了不少知名網美到海外直播，採取競賽制，粉絲可以使用酷紅幣這種虛擬貨幣抖內心儀的網美，一次出國一週，她曾帶著一票網紅女模到沖繩開直播，還打出有AV女優橋本有菜參加的噱頭，同時接受粉絲報名。

