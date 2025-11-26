豚饗雲林豬市大吉多吃肉 鼓勵安心食用優質雲豬
（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】上（10）月台中非洲駐瘟疫情期間，雲林優質豬肉受到認識和肯定，於是由雲縣府今（26）日下午親民大廳舉辦「豚饗雲林、豬事大吉」推廣在地優質豬肉活動；同時推出雲林良品電商平台「立冬火鍋季好康三重送」優惠活動，詳細辦法查詢雲林良品電商平台網址：https://www.yunlingoods.com.tw/。
今年10月22日台灣發生首例非洲豬瘟案例後，中央公告全國豬隻禁運禁宰15日，自11月7日起恢復屠宰，市場豬隻供應增加，雲林縣政府藉由今（26）日的「豚饗雲林、豬市大吉」行銷推廣活動，強化民眾對雲林優質豬肉的信心，穩定市場價格。
活動現場展示各式期間限定雲林豬肉箱和多項豬肉料理，讓現場民眾直接體驗在地新鮮、安心的豬肉產品；且由縣長張麗善和大埤媳婦莊婧淳共同示範「五行高麗菜卷」料理，展示雲林在地豬肉的新鮮與多樣料理方式，民眾買到豬肉箱也能在家輕鬆上好菜；同時提供「雲饗豬貢丸湯」給現場民眾品嚐，讓大家親身體驗雲林豬肉的鮮美與安心。
張麗善縣長指出，雲林縣是台灣重要的養豬產地，優質豬肉品質穩定，更為雲林創造253億產值，在107年上任後隨即禁止廚餘養豬，並有完善的廚餘去化措施，從根本杜絕疫情發生；縣府積極輔導養豬戶提升飼養環境及疫病防治能力，並嚴格豬肉食品安全，讓民眾安心購買、食用。
農業處長魏勝德表示，107年12月中旬，縣長張麗善即宣布廚餘不得養豬，所以在這波的非洲豬瘟疫情期間，雲林的優質豬肉未受坡及，讓在地豬農相當感謝先長張麗善對廚餘養豬風險超前把關，而今走出疫情，鼓勵民眾多多食用雲林優質豬肉。
魏勝德指出，不僅「豚饗雲林、豬事大吉」，也將緊接著在12月6日舉辦 「雲林滷肉飯節」，是場民間高手和神級滷肉飯店家大會師的盛況，邀請全國各地所有鄉親好朋友來到綠色隧道一同享用雲林神級滷肉飯。
另外，縣府同步推廣雲林良品電商平台「立冬火鍋季好康三重送」優惠活動；第一重：自114年11月21日至12月21日期間，購買指定豬肉商品滿1000元即贈100購物金，累計贈送，下次可折抵使用；第二重：搭配自114年11月11日至12月12日的電商好事成雙檔期活動，消費滿1111元或購買豬肉箱輸入折扣碼【yunlin1111】享免運優惠，其數量有限，請把握時間下單；第三重：新加入會員立即獲得100購物金，可立即折抵使用。其詳細辦法請查詢雲林良品電商平台網址：https://www.yunlingoods.com.tw/。
