象山站不是紅線終點？「廣慈/奉天宮站」等了10年還在蓋

台北捷運淡水信義線（紅線）是台北市重要交通動脈之一，有網友發現，紅線南端終點「象山站」的站碼為R02，而非R01，對此，台北市捷運局表示，原規劃中的R01為「廣慈/奉天宮站」目前正在建設，有望在今年第一季通車。

台北市捷運局曾於2022年發布說明影片指出，廣慈/奉天宮站至象山站路段位於四獸山山腳，地質條件相當複雜。（圖／翻攝 臺北市捷運局 ）

一名非台北本地的網友在社群平台Threads發文表示，搭乘捷運時注意到象山站標示為R02，但往前卻沒有R01車站，與其他捷運路線起終點編碼慣例不同，因此感到困惑。該貼文吸引近30萬人瀏覽，不少在地人紛紛出面解答。

廣告 廣告

奉天宮站地理位置。（圖／翻攝 臺北市捷運局 ）

多位網友指出，象山站其實並非紅線真正的起點，原規劃中的R01為「廣慈/奉天宮站」，只是車站至今尚未完工，因此站碼長期空缺。也有人笑稱，這一站「從國中等到大學畢業還沒好」，也有網友出來解釋「大家說的最後那一個站，據說結合了所有捷運建造過程中所遇到的各種難題，所以蓋得非常慢」。

奉天宮站地表為鬆軟土層。（圖／翻攝 臺北市捷運局 ）

對於工程進度緩慢的原因，台北市捷運局曾於2022年發布說明影片指出，廣慈/奉天宮站至象山站路段位於四獸山山腳，地質條件相當複雜，地表為鬆軟土層，但往下約10公尺即為堅硬岩盤，施工難度高。此外，當地道路狹窄，限制大型機具進出，加上地下民生管線老舊且分布複雜，遷移工程耗時費工，皆影響施工進度。

根據台北捷運公司去年9月公告，廣慈/奉天宮站有望於今年第一季通車。該站自2016年動工至今，恰好滿10年，未來完工後，也將補齊淡水信義線R01站碼的最後拼圖。

延伸閱讀

衛福部修訂新版「每日飲食指南」 石崇良：第2季公布

不只高雄！彰化也有「龍虎塔」 福興龍虎古宅吸睛曝光

全脂牛奶、牛豬肉不再是禁忌！醫：體質影響膽固醇更大