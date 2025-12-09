象徵中日友誼小船說翻就翻！往返兩國渡輪「鑒真號」暫停營運

《中國基金報》9日引述新加坡《聯合早報》8日報導，營運上海往返日本大阪、神戶航線的渡輪「鑒真號」已於12月6日起暫停營運。中日國際輪渡8日發布聲明指出，因擔憂當前局勢下兩國間的旅行安全無法得到保障，決定採取暫時停運措施，恢復時間尚未確定。這艘被視為中日友誼象徵的渡輪停航，凸顯兩國緊張關係持續加劇。

「鑒真號」已於12月6日起暫停營運。 （圖／翻攝中日輪渡官網）

據公開資料顯示，中日國際輪渡有限公司為全球500強企業中國遠洋海運集團有限公司與日中國際輪渡株式會社於1985年5月30日共同創辦的中外合資企業，目前在中日航線上營運「鑒真號」和「新鑒真」兩艘滾裝船。最新一代「鑒真號」於2024年6月投入使用，在載貨營運一年後啟用客運功能，是大陸船企自主研發、設計、建造的首艘中日航線客滾船，前兩代均由日本船企研製。

該輪總長167.2公尺、型寬25公尺，可載客192人，總噸位約2萬噸，設計航速21節。今年7月，中日國際輪渡正式宣布開啟客運服務，當時表示將「以全新姿態，帶您領略海上風光，搭建中日交流的海上橋樑」。

受日本首相高市早苗「台灣有事」言論影響，中日航線已有多條航班取消。愛達郵輪11月28日宣布更改2026年第一季度航線計畫，旗下愛達·魔都號與愛達·地中海號將聚焦南韓及東南亞目的地，日本相關目的地已刪除。

日本首相高市早苗。 （資料照／《美聯社》）

日本多地商家反映大陸遊客數量明顯減少，從餐飲業到酒店行業均出現預訂停滯、營業額下滑情況。大阪觀光局稱，大阪府內約20家酒店12月底前的大陸遊客訂單取消率達50%至70%，是目前受影響最嚴重區域。北海道成為航班削減重災區，大陸航空公司大量減少當地航線。

日本觀光廳數據顯示，2025年1至9月日本入境消費額達6.9156兆日圓，其中大陸遊客消費額達1.6443兆日圓，占比23%，消費主要集中在住宿、購物與餐飲。經濟學家估算，大陸遊客減少，日本或將遭受1.79兆日圓的經濟損失。

