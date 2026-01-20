象徵向前與行動力 陳亭妃公布「一馬當先」春聯

立委陳亭妃公布今年春聯主題「一馬當先～陳亭妃」。春聯以喜氣紅色為底，中央以斗大書法字體呈現「一馬當先」四字，搭配「陳亭妃」落款，展現濃厚年節氛圍與勇於向前的意象。 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 農曆新年將至，立法委員陳亭妃今（20）日正式公布今年春聯主題「一馬當先～陳亭妃」。春聯以喜氣紅色為底，中央以斗大書法字體呈現「一馬當先」四字，筆勢奔放、氣勢十足，並搭配「陳亭妃」落款，整體設計簡潔大方，展現濃厚年節氛圍與勇於向前的意象。

活動現場包括市議員陳秋萍、陳碧玉、蔡秋蘭、李偉智、周麗津、陳怡珍、吳通龍及蔡旺詮執行長等人到場，共同為新年揭開序幕。陳亭妃也在現場親自介紹春聯設計理念，與出席貴賓交流討論書法筆勢與寓意，氣氛溫馨而莊重。

廣告 廣告

陳亭妃表示，「一馬當先」不只是新春祝福語，更是一種對未來的期許與態度。她指出，新的一年，希望每個人都能勇敢向前，為家庭、為生活努力打拚；而對她而言，這 4 個字更代表把責任放在前面、把事情走在前頭，「該做的事不等人交代，該扛的責任要先站出來。」

陳亭妃也強調，今年完全以書法呈現春聯，是希望透過傳統筆墨，傳遞穩定、踏實與累積的力量，呈現出一馬當先的氣魄。「書法是一筆一畫寫出來的厚度，也是一種耐心與定力，這正是我一路走來所相信、也所堅持的精神。」她期盼，這份春聯能陪伴市民迎接嶄新一年，帶來向前的勇氣與祝福。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台灣尚勇春聯秒殺 蔡麗青加碼宣布年底前辦五場春聯發放公益活動

馬到成功迎新春 逛新化年貨大街虎頭埤奇美博物館 臺南春節樂購遊