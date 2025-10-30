象徵性停火 川習會釋放5經貿訊號！
美國總統川普與中國國家主席習近平台灣時間30日在亞太經合會（APEC）領袖峰會前舉行會談，雙方未召開聯合記者會，也未發布聯合聲明。根據元大投顧報告，會談成果屬於「貿易持續停火安排」，在科技封鎖與戰略安全等議題上並無實質突破。
貿易戰降溫
川普在登機前受訪時表示，美中雙方達成數項具體五項協議：芬太尼關稅減半：中國同意加大打擊芬太尼前體化學品流通，美國將對中國商品的「芬太尼關稅」自20%降至10%，加上現行10%對等關稅，總稅率將從57%降至47%、暫緩稀土出口限制：中國同意暫時放寬或中止稀土及關鍵礦物的出口限制，期限約一年，以確保供應穩定、恢復農產品採購：中國將擴大採購美國黃豆等農產品，作為互惠安排的一部分、地緣合作信號：雙方同意在烏克蘭問題上加強溝通協調、延後全面關稅：美方暫緩原訂11月1日啟動的「對中貨100%全面關稅」計畫，雙方將持續談判並設立檢討機制。
象徵性停火
元大投顧分析，本次川習會「象徵性重啟高層對話」，但成果仍偏向技術性讓步與短期降溫。報告指出：「雙方以有限讓步換取談判續航，但在科技封鎖、產業安全與供應鏈脫鉤等核心議題上仍無共識。」更重要的是，雙方未召開聯合記者會的安排，反映出關鍵議題仍存歧見，並讓兩國領導人各自向內部宣傳「外交勝利」。
結構性對立
報告強調，即使關稅衝突暫時降溫，中美戰略競逐的大格局並未改變。中國在近日發布的《十五五規劃建議稿》中，重申「加快高水平科技自立自強」為核心政策方向，顯示在美方長期壓力下，北京將科技自主視為國家戰略重點。元大總結，本次川習會短期有助穩定市場情緒與貿易關係，但並未鬆動雙方在科技封鎖與地緣競爭上的根本分歧，「中美脫鉤結構性矛盾不僅未緩解，反而可能進一步固化。」
