象徵陪伴癌友走向重生 癌症希望基金會北高400公里長征抵高雄

破風長征400公里！希望車隊今天騎進高雄市政府。（圖：溫蘭魁攝。）

響應2月4日世界癌症日，癌症希望基金會發起的「健康台灣．讓希望滾動全台」北高騎行活動，車隊2日從台北市政府出發後，破風長征400公里，今天（4日）順利抵達高雄市政府，象徵陪伴癌症病友從治療走向重生。（溫蘭魁報導）

2月4日世界癌症日這天，這支由醫護、癌症病友、車友、還有國小校長共同組成的希望車隊平安抵達終點高雄市政府，發起這次活動的癌症希望基金會副董事長、同時也是高雄長庚耳鼻喉科醫師羅盛典再次成功完成了這趟400公里的破風長征：「3天騎下來我也發覺說，整個我的騎乘就很像癌友在抗癌一樣，我覺得這樣的騎行雖然辛苦，但是，也讓我深刻了解到，我們做為一個醫者一定要去體會，其實，病人他一個孤單的心。」

完成400公里的隊友與高雄市長陳其邁共同貼上象徵完騎的牌子。（圖：溫蘭魁攝。）

高雄市長陳其邁、衛生局副局長潘炤穎以及運發局長侯尊堯都到場迎接：「特別歡迎我們Hope車隊來到高雄，最主要提醒大家，在癌篩的部分希望說能夠踴躍參與。」

曾經罹患鼻咽癌，治療後已經痊癒的癌友侯金水，這次特地從台中陪騎到高雄。

總統賴清德也特地錄製影片祝福，總統提到，政府正全力推動「健康台灣」的願景，相關預算已經從28億增加到68億，並新增106萬人次的癌症篩檢服務，落實「早期篩檢、早期治療」政策，希望2030年之前達成癌症死亡率降低3分之1的目標。