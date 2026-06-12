象牙海岸強拆違建 迦納緊急撤回327名流離失所僑民
象牙海岸強拆違建 迦納緊急撤回327名流離失所僑民
象牙海岸經濟首都阿必尚（Abidjan）近期展開大規模拆遷以整頓市容，導致大批居民流離失所。迦納（Ghana）政府宣布啟動緊急撤離行動，協助327名失去生計且滯留當地的迦納公民搭車返回家鄉。
迦納外交部表示，首批228名迦納公民已於週四從阿必尚的波特布埃區（Port-Bouët）安全撤離並抵達迦納，其餘人員預計於週五陸續返國。為了協助這些因拆遷而失去生計、陷入困境的僑民，迦納政府免費提供了巴士與卡車，協助運送他們以及所有的個人家當。
阿必尚目前人口估計達600萬至700萬人，相較於1990年代末期幾乎翻倍。隨著城市快速擴張，許多非正式的違章建築紛紛蓋在容易發生季節性洪災與土石流的危險區域。象牙海岸官方強調，這波拆遷行動旨在「恢復城市秩序」，並預防雨季來臨時造成嚴重傷亡。然而，強拆手段已導致數十個家庭流離失所，引發外界對人道危機與安置問題的擔憂。
迦納外交部指出，迦納駐阿必尚外交使團正密切協調此次撤離行動，並持續與象牙海岸當局溝通。象牙海岸政府已表示，計劃對受到拆遷影響的民眾提供補償。西非國家之間長期以來移民往來頻繁，有大量迦納人在象牙海岸工作與生活。
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