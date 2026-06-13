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象牙海岸經濟首都阿必尚（Abidjan）一處社區日前突遭怪手無預警夷為平地，導致數千名擁有合法產權的居民流離失所。官方宣稱這是一起由私人持假文件主導的非法拆除，但居民強烈質疑背後有政府執法部門默許，引發社會高度關注。

看著被夷為平地的家園，46歲的建築工人 Souleymane Zebe 欲哭無淚。他表示，全家人辛苦工作多年、付出無數犧牲，才合法購地建屋，卻在清晨被怪手與催淚瓦斯無預警驅逐。如今，他和鄰居們只能在廢墟與污水中搭起臨時帳篷度日，生活陷入絕境。

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阿必尚政府近年雖持續整頓市容、拆除危險違建，但官方極力否認參與此次拆除。檢察官 Oumar Braman Kone 指出，一名名為 Jacques Alloui Brou 的男子涉嫌持偽造的法院文件，私自調動機具與人員拆除該社區，目前該男子已失蹤，警方已發出逮捕令全力追緝。

然而，居民對官方「個人所為」的說法深表懷疑。Souleymane Zebe 質疑，若無政府默許，單憑個人怎能輕易動用大批執法人員與重型怪手？此事件已引起象牙海岸國家人權委員會高度關注，反對黨也計畫協助居民提告，向總統 Alassane Ouattara 的政府討回公道。

原文出處：象牙海岸社區遭神祕強拆 數千人無家可歸引發怒火

本文由AI協作，經編輯審核後發布