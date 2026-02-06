象署發11縣市低溫特報 「北北基等7地非常寒冷」時間點曝光

氣象署發布低溫特報，北北基等7地非常寒冷。（示意圖／劉耿豪攝）

中央氣象署今（6日）上午10時57分發布低溫特報，明（7日）寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，明日下午起至8日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，提醒民眾應注意報暖。

根據氣象署預報，今日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、台東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花連高溫約23至26度，南部及臺東高溫約25至29度。

氣象署表示，明（7日）寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。8日至9日，清晨受寒流影響，各地非常寒冷，9日白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷；水氣漸減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，8日桃園以北地區及西半部山區亦有零星短暫雨。

氣象署指出，7日至9日低溫預測，台南以北及宜蘭9至14度，南部、花東及澎湖11至17度；高溫預測，北部、宜蘭及金門12至17度，中部、花蓮及澎湖14至23度，南部18至27度，台東18至23度。

06日下午至08日晚上低溫區域

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、臺中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

06日下午至08日晚上低溫區域。（圖／翻攝自臉書／「報天氣 - 中央氣象署」）

前中央氣象局長鄭明典也在臉書PO出衛星雲圖表示，冷平流雲系出現，冷平流雲系指的是「雲街」，是冷空氣流經暖水面的特徵，一股冷空氣往東出海，另一股冷空氣往南擴展，影響台灣的是往南的這股冷空氣。

冷平流雲系。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

