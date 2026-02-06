象署發11縣市低溫特報 「北北基等7地非常寒冷」時間點曝光
中央氣象署今（6日）上午10時57分發布低溫特報，明（7日）寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，明日下午起至8日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，提醒民眾應注意報暖。
根據氣象署預報，今日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、台東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花連高溫約23至26度，南部及臺東高溫約25至29度。
氣象署表示，明（7日）寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。8日至9日，清晨受寒流影響，各地非常寒冷，9日白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷；水氣漸減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，8日桃園以北地區及西半部山區亦有零星短暫雨。
氣象署指出，7日至9日低溫預測，台南以北及宜蘭9至14度，南部、花東及澎湖11至17度；高溫預測，北部、宜蘭及金門12至17度，中部、花蓮及澎湖14至23度，南部18至27度，台東18至23度。
06日下午至08日晚上低溫區域
橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、臺中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。
前中央氣象局長鄭明典也在臉書PO出衛星雲圖表示，冷平流雲系出現，冷平流雲系指的是「雲街」，是冷空氣流經暖水面的特徵，一股冷空氣往東出海，另一股冷空氣往南擴展，影響台灣的是往南的這股冷空氣。
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導中央氣象署預報員謝佩芸今（5）日上午說明，今天各地仍溫暖舒適，但明（6）天受到鋒面通過的影響，中部以北、東半部降雨機率增加，預計週六（7日）將會有一波明顯寒流南下，週末期間各地氣溫明顯下降會相當寒冷，更預計這波寒流最冷的時間點是週日（8日）至下週一（9日）清晨。
今（5）日台灣各地天氣穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，不過明（6）日白天鋒面接近，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率越晚越高。氣象粉專「天氣風險」表示，下週三（11日）起另一波東北季風或大陸冷氣團可能南下，北東部再轉陰雨、溫度下滑。
今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度。氣象粉專也提醒，氣象署已於最新一報將強冷空氣正式升格為寒流強度，不諱言就是今年入冬最強冷空氣報到。
今（5）日台灣各地天氣穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。對此，天氣風險公司分析師林孝儒表示，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨，尤其西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能，務必提前做好保暖與低溫防範。
中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及臺東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。
中央氣象署最新天氣預報指出，明天鋒面通過，水氣多、轉濕涼；周六（7日）寒流南下，由北到南逐漸轉冷，從早到晚一路降溫。這波寒流最冷時間點在周日（8日）晚至下周一（9日）晨，台南以北平地低溫下探攝氏9度，北部、宜蘭1500公尺山區有望降雪。
昨天有明顯回暖的感覺，但氣象署表示，今天（2/6）隨即鋒面影響，有局部短暫雨，週末起就會有寒流來襲，溫度溜滑梯，最低可能降至6度以下，加上沿海空曠地區強風，讓體感溫度更低。這波寒流週日（2/8）到週一（2/9）晨最冷，預計週二（2/10）寒流減弱，氣溫才會明顯回升。
生活中心／張予柔報導中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，全台雲量明顯增多，各地天氣轉為不穩定。北部、宜蘭及花蓮有短暫降雨，中部平地也有零星下雨機會，南部、台東、恆春半島及中部山區則可能出現局部短暫雨，外出民眾建議攜帶雨具。氣溫方面，早晚天氣偏涼，低溫約落在18至22度之間，白天高溫稍下滑，北部及宜蘭約21至24度，中部及花蓮23至26度，南部及台東仍可達25至29度。不過，隨著冷空氣逐步南下，明（7）晚起氣溫將再度下降。
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣後龍鎮的攝氏13.7度。氣象署表示，今天（6日）鋒面通過，白天各地高溫稍下降，入夜後寒流逐漸南下，各地氣溫將進一步下降。明天天氣如何？氣象署指出，明天（7日)寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，周日到下周一（8日到9日) 清晨寒流影響，各地非常寒冷，下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷。
要變天了！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，綜合最新氣象資料評估，週末南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流規模。
氣象署指出，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。氣象專家林得恩今（6）日說，，強冷空氣預計於2月7日至2月9日報到，並進一步影響到台灣的天氣，其主要特徵有4點，「沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探攝氏6度以下，一定要特別注意防寒保暖」。
寒流逐漸南下，中央氣象署於今（6）日10時57分發布低溫特報，提醒今日下午至週日（8日）晚上局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。
中央氣象署表示，今(5)日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨。氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。此外，東南部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島則有長浪發生的機率，海邊活動請留意安全。氣象署指出，輕颱西望洋今日凌晨2時中心位於菲律賓東南方海面，未來偏西朝菲律賓南部移動，對台灣天氣無直接影響。更多新聞推薦 ● 指「眷改條例」違反平等原則 卓榮泰：決定不予副署
把握好天氣，變天的時間又要到了！氣象專家賈新興今（5）日分析未來天氣，預估寒流可能在7日至8日影響臺灣，最低溫將出現在「這個時段」，提醒民眾多加留意。
即時中心／林耿郁報導今（5）天各地大多為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨；白天西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間、清晨氣溫稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物避免著涼。