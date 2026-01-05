象限儀座流星雨活耀期登場 屏東滿州國小記錄流星煙塵

車子開在高速公路上，只見左前方天際突然有藍色火球般的不明物體墜落，彰化一位民眾5日清晨目擊這一幕，差點以為是飛彈。

彰化目擊民眾表示，「非常亮，然後下來之後還有很長一條的火花。」

夜空閃過一陣藍光，被監視畫面拍個正著，清晨5時21分左右，全台多個天文站台、監視器及民眾都記錄或目擊到火流星閃耀畫面。

高雄蓮池潭、壽山及旗津海水浴場三個即時影像監測，更清楚拍下火流星發出閃光及落下的樣子。

台北天文氣象站主任蔡禹明說：「它的碎片大小可能有接近一個籃球這麼大，加上它重返大氣層的速度很快，每秒鐘可達數十公里，也許是40或50公里這個速度，所以它的亮度可以達到比金星還要亮的一個亮度。」

天文氣象站表示，去年12月28日到今年1月12日，剛好是象限儀座流星雨發生時間，推斷火流星正是其中一員。屏東滿州國小的流星監視器，也記錄到巨大閃光及流星煙塵。

屏東縣星空大使施世治指出，「火流星造成的煙塵，在大氣中持續了超過3分鐘，這麼久的煙塵持續時間是比較罕見的。」

隨著行車紀錄器及監測設備的進步普及，流星被目擊的機率越來越高，就算沒有設備，專家表示，象限儀座流星雨到12日前都是活躍期，民眾有空也能抬頭看看，或許有機會看到難得美景。