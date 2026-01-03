象限儀座流星雨 周六入夜後看極大值

今年第一波流星雨，也就是象限儀座流星雨要來了。1/3入夜後到1/4清晨天亮前，都是觀賞好時機，不過這個流星雨特別的地方是，它比其他流星雨的極大期較短，所以大家要好好把握今天晚上，一窺流星雨的美。

機器模擬流星劃過天際，2026年剛到，馬上就有第一波流星雨緊跟著來報到。台北市立天文館解說員王彥翔：「這一次象限儀座流星雨的極大期，預測是落在1，4的凌晨5點，所以基本上就是在，1，4的凌晨的這段期間，找個視野開闊 沒有光害的地方，就可以觀賞。」

比起其他流星雨是彗星的殘骸，象限儀座是少數為小行星殘骸的流星雨，而它的名字，也有個特別的小故事。中研院天文及天文物理研究所博士顏吉鴻：「在1922年，國際天文聯合會統一了之後，這個象限儀座就不見了，但是這個流星雨其實，可以算是每年的三大流星雨之一，所以大家還是習慣，以象限儀座流星雨，留在一般天文愛好者，或是傳媒的心目當中，所以後來這個象限儀座流星雨，這個名字就被保留下來了。」

天文館預估，今年象限儀座流星雨的天頂流星數，約為每小時80顆，時間短量卻大，不過想要觀測，還有一點要特別注意。台北市立天文館解說員王彥翔：「因為今天(1，3)晚上是滿月，所以基本上整個晚上都會，受到月光的影響 也會影響到，我們肉眼可以看到的流星的數量。」

滿月光害再加上1月的壞天氣，想要看到流星雨全憑運氣，專家也建議天文迷，可以到台灣中南部，開闊無光的地方，就有機會向夜空許下新年新希望。

